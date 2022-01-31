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Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır
Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır
ABD Başkanı Biden, Washington'un Rusya ile diplomasi yürütme konusunda istekli olduğunu ancak Ukrayna'da işlerin kötüye gitmesi durumunda 'ne pahasına olursa... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:30+0300
2022-01-31T22:30+0300
2022-01-31T22:41+0300
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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joe biden
Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır
22:30 31.01.2022 (güncellendi: 22:41 31.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Biden, Washington'un Rusya ile diplomasi yürütme konusunda istekli olduğunu ancak Ukrayna'da işlerin kötüye gitmesi durumunda 'ne pahasına olursa olsun hazır' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır.
Katar'ı, 'NATO dışındaki önemli müttefik' olarak tayin etme niyetimi Kongre'ye bildireceğim.
Geçen hafta Zelenskiy ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim.