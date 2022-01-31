https://tr.sputniknews.com/20220131/biden-abd-diplomasiye-istekli-ama-ukraynada-isler-kotulesirse-ne-pahasina-olursa-olsun-hazir-1053326361.html

Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır

Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır

ABD Başkanı Biden, Washington'un Rusya ile diplomasi yürütme konusunda istekli olduğunu ancak Ukrayna'da işlerin kötüye gitmesi durumunda 'ne pahasına olursa... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T22:30+0300

2022-01-31T22:30+0300

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joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden