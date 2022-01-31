https://tr.sputniknews.com/20220131/biden-bmgk-oturumu-rusyaya-ortak-tepki-icin-bir-sans--1053324931.html
Biden: BMGK oturumu, Rusya'ya ortak tepki için bir şans
Biden: BMGK oturumu, Rusya'ya ortak tepki için bir şans
ABD Başkanı Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Ukrayna oturumunun, 'herkesin Rusya'ya ortak bir tepki vermesi için önemli bir şans'... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:12+0300
2022-01-31T22:12+0300
2022-01-31T22:12+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ukrayna krizine ilişkin yapılan toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Söz konusu toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğu' yönündeki suçlamayı yineleyerek ABD'nin konuyu tüm boyutlarıyla anlattığını kaydeden Biden, "Biz bu tehdidin sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda BM Şartı ve modern uluslararası düzene etkilerini de uluslararası topluma anlattık" ifadelerini kullandı.Moskova'nın, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenlik endişelerini çözmekte samimi olması durumunda iyi niyetle hareket edeceklerini dile getiren Biden, "Bunun yerine Rusya diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırırsa, Rusya bunun sorumluluğunu taşır, sert ve ciddi sonuçlarla karşılaşır" şeklinde tehditte bulundu.Biden, şöyle devam etti: "ABD ve müttefikleri, her senaryoya hazırlanmayı sürdürüyor. Dünya, Rusya'nın tehdit edici eylemleri konusunda zeki davranmalı ve bize karşı eylemlerinden oluşan risklere karşılık vermeye hazır olmalı. Bugünkü BMGK toplantısı, tüm dünyanın şu konularda tek bir ses olması için önemli bir adımdı; güç kullanımını reddetme, askeri gerginliğin azaltılması çağrısı, diplomasiyi destekleme, tüm üye devletlerden komşularına karşı askeri saldırganlıktan kaçınılması için hesap verilmesinin istenmesi."
https://tr.sputniknews.com/20220131/financial-times-abd-ve-muttefikleri-putine-yakin-kisileri-iceren-yaptirim-listesi-hazirladi-1053317561.html
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Biden: BMGK oturumu, Rusya'ya ortak tepki için bir şans
ABD Başkanı Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Ukrayna oturumunun, 'herkesin Rusya'ya ortak bir tepki vermesi için önemli bir şans' olduğunu savundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ukrayna krizine ilişkin yapılan toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğu' yönündeki suçlamayı yineleyerek ABD'nin konuyu tüm boyutlarıyla anlattığını kaydeden Biden, "Biz bu tehdidin sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda BM Şartı ve modern uluslararası düzene etkilerini de uluslararası topluma anlattık" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenlik endişelerini çözmekte samimi olması durumunda iyi niyetle hareket edeceklerini dile getiren Biden, "Bunun yerine Rusya diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırırsa, Rusya bunun sorumluluğunu taşır, sert ve ciddi sonuçlarla karşılaşır" şeklinde tehditte bulundu.
Biden, şöyle devam etti: "ABD ve müttefikleri, her senaryoya hazırlanmayı sürdürüyor. Dünya, Rusya'nın tehdit edici eylemleri konusunda zeki davranmalı ve bize karşı eylemlerinden oluşan risklere karşılık vermeye hazır olmalı. Bugünkü BMGK toplantısı, tüm dünyanın şu konularda tek bir ses olması için önemli bir adımdı; güç kullanımını reddetme, askeri gerginliğin azaltılması çağrısı, diplomasiyi destekleme, tüm üye devletlerden komşularına karşı askeri saldırganlıktan kaçınılması için hesap verilmesinin istenmesi."