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https://tr.sputniknews.com/20220131/bilim-akademisi-istanbulda-her-gun-352-kisi-oluyor-1053314136.html
Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 352 kişi ölüyor
Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 352 kişi ölüyor
Bilim Akademisi'nin açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da geçtiğimiz hafta 747 (yüzde 43) fazladan ölüm gerçekleşti. Yani İstanbul'da pandemi öncesi normalde... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T16:56+0300
2022-01-31T17:02+0300
istanbul
bilim
akademi
ölüm
türkiye
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Bilim Akademisi’nin yayın organı Sarkaç’ta Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan tarafından her hafta güncellenen tabloya göre, pandemide gelinen nokta ortaya kondu.Araştırmacılar resmi kayıtlarda pandemi öncesi 2015-2019 arası İstanbul’daki ölüm sayıları ile güncel ölüm sayılarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Tespit edilmiş başka bir neden ortaya konulmadığı için aradaki farkın Koronavirüs'ten kaynaklandığı vurgulanıyor.Yüzde 43 daha fazla ölümÇalışmanın bugün yayınlanan son tablosunda 22-28 Ocak 2022 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 2 bin 470 kişinin öldüğü tespit edildi. Bu rakam pandemi öncesi 2015-2019 yılları arasında ortalama 1723, 2020 yılında 1824 ve 2021’de 1666’ydı.Yani, yılın 4. haftasına denk gelen aynı dönemde pandemi öncesine göre İstanbul’da bir haftada 747 ek ölüm yaşandı. Bu normalden yüzde 43 daha fazla ölüm anlamına geliyor.Buna göre İstanbul’da yılın dördüncü haftalarında normalde günde 246 kişi ölürken, bu sayı 352’ye çıktı. Geçtiğimiz hafta her gün 106 kişi fazladan öldü.Ek ölüm nedir?'Ek ölüm' (excess mortality) terimi epidemiyolojide normal/kriz dışı' koşullar altında beklediğimiz ölüm sayılarının üzerinde saptanan ölüm sayılarını ifade eder. Normalin üzerinde çıkan ölüm sayılarının söz konusu krize bağlı koşullar nedeniyle olduğu düşünülür. Bu veriler uzmanlara tanı yöntemleri, hastalığın seyri ve yaygınlığı konusunda bilgi sağlar.
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istanbul, bilim, akademi, ölüm

Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 352 kişi ölüyor

16:56 31.01.2022 (güncellendi: 17:02 31.01.2022)
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
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Bilim Akademisi'nin açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da geçtiğimiz hafta 747 (yüzde 43) fazladan ölüm gerçekleşti. Yani İstanbul'da pandemi öncesi normalde günde ortalama 246 kişi ölürken, bu sayı 352'ye çıktı.
Bilim Akademisi’nin yayın organı Sarkaç’ta Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan tarafından her hafta güncellenen tabloya göre, pandemide gelinen nokta ortaya kondu.
Araştırmacılar resmi kayıtlarda pandemi öncesi 2015-2019 arası İstanbul’daki ölüm sayıları ile güncel ölüm sayılarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Tespit edilmiş başka bir neden ortaya konulmadığı için aradaki farkın Koronavirüs'ten kaynaklandığı vurgulanıyor.

Yüzde 43 daha fazla ölüm

Çalışmanın bugün yayınlanan son tablosunda 22-28 Ocak 2022 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 2 bin 470 kişinin öldüğü tespit edildi. Bu rakam pandemi öncesi 2015-2019 yılları arasında ortalama 1723, 2020 yılında 1824 ve 2021’de 1666’ydı.
Yani, yılın 4. haftasına denk gelen aynı dönemde pandemi öncesine göre İstanbul’da bir haftada 747 ek ölüm yaşandı. Bu normalden yüzde 43 daha fazla ölüm anlamına geliyor.
Buna göre İstanbul’da yılın dördüncü haftalarında normalde günde 246 kişi ölürken, bu sayı 352’ye çıktı. Geçtiğimiz hafta her gün 106 kişi fazladan öldü.

Ek ölüm nedir?

'Ek ölüm' (excess mortality) terimi epidemiyolojide normal/kriz dışı' koşullar altında beklediğimiz ölüm sayılarının üzerinde saptanan ölüm sayılarını ifade eder. Normalin üzerinde çıkan ölüm sayılarının söz konusu krize bağlı koşullar nedeniyle olduğu düşünülür. Bu veriler uzmanlara tanı yöntemleri, hastalığın seyri ve yaygınlığı konusunda bilgi sağlar.
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