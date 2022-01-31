https://tr.sputniknews.com/20220131/bilim-akademisi-istanbulda-her-gun-352-kisi-oluyor-1053314136.html

Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 352 kişi ölüyor

Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 352 kişi ölüyor

Bilim Akademisi'nin açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da geçtiğimiz hafta 747 (yüzde 43) fazladan ölüm gerçekleşti. Yani İstanbul'da pandemi öncesi normalde... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:56+0300

2022-01-31T16:56+0300

2022-01-31T17:02+0300

istanbul

bilim

akademi

ölüm

türkiye

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Bilim Akademisi’nin yayın organı Sarkaç’ta Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan tarafından her hafta güncellenen tabloya göre, pandemide gelinen nokta ortaya kondu.Araştırmacılar resmi kayıtlarda pandemi öncesi 2015-2019 arası İstanbul’daki ölüm sayıları ile güncel ölüm sayılarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Tespit edilmiş başka bir neden ortaya konulmadığı için aradaki farkın Koronavirüs'ten kaynaklandığı vurgulanıyor.Yüzde 43 daha fazla ölümÇalışmanın bugün yayınlanan son tablosunda 22-28 Ocak 2022 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 2 bin 470 kişinin öldüğü tespit edildi. Bu rakam pandemi öncesi 2015-2019 yılları arasında ortalama 1723, 2020 yılında 1824 ve 2021’de 1666’ydı.Yani, yılın 4. haftasına denk gelen aynı dönemde pandemi öncesine göre İstanbul’da bir haftada 747 ek ölüm yaşandı. Bu normalden yüzde 43 daha fazla ölüm anlamına geliyor.Buna göre İstanbul’da yılın dördüncü haftalarında normalde günde 246 kişi ölürken, bu sayı 352’ye çıktı. Geçtiğimiz hafta her gün 106 kişi fazladan öldü.Ek ölüm nedir?'Ek ölüm' (excess mortality) terimi epidemiyolojide normal/kriz dışı' koşullar altında beklediğimiz ölüm sayılarının üzerinde saptanan ölüm sayılarını ifade eder. Normalin üzerinde çıkan ölüm sayılarının söz konusu krize bağlı koşullar nedeniyle olduğu düşünülür. Bu veriler uzmanlara tanı yöntemleri, hastalığın seyri ve yaygınlığı konusunda bilgi sağlar.

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istanbul, bilim, akademi, ölüm