https://tr.sputniknews.com/20220131/binali-yildirim-giresunda-kendisini-islik-diliyle-karsilayanlara-islik-diliyle-yanit-verdi-1053310032.html
Binali Yıldırım, Giresun'da kendisini ıslık diliyle karşılayanlara ıslık diliyle yanıt verdi
Binali Yıldırım, Giresun'da kendisini ıslık diliyle karşılayanlara ıslık diliyle yanıt verdi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesini ziyaretinde ıslık ile karşılandı. Yıldırım 'ıslıklı'... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T14:50+0300
2022-01-31T14:50+0300
2022-01-31T14:56+0300
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyüne gelerek burada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “yaşayan insan hazinesi” ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek’i ziyaret etti. Köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalıştı.Yıldırım Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlattı ve, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten kendime ise asaleten Kuşköyü'ne geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış. Biliyorsunuz Ankara'da Külliye'de geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik oldu. Özel ödüller dağıtıldı. Bunlardan bir tanesini de Mustafa Amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza adına Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa Amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondayım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki, gelmişim. Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz" dedi.Islık dili icracısı Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek Kuşköy Köyü’nden selam gönderdi.
https://tr.sputniknews.com/20220109/binali-yildirim-sosyal-aglar-bu-secimin-en-onemli-belirleyicisi-yasaklamakla-falan-olmaz-1052545316.html
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Binali Yıldırım, Giresun'da kendisini ıslık diliyle karşılayanlara ıslık diliyle yanıt verdi
14:50 31.01.2022 (güncellendi: 14:56 31.01.2022)
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesini ziyaretinde ıslık ile karşılandı. Yıldırım 'ıslıklı' karşılamaya ıslıkla yanıt vermeye çabaladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyüne gelerek burada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “yaşayan insan hazinesi” ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek’i ziyaret etti. Köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalıştı.
Yıldırım Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlattı ve, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten kendime ise asaleten Kuşköyü'ne geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış. Biliyorsunuz Ankara'da Külliye'de geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik oldu. Özel ödüller dağıtıldı. Bunlardan bir tanesini de Mustafa Amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza adına Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa Amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondayım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki, gelmişim. Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz" dedi.
Islık dili icracısı Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek Kuşköy Köyü’nden selam gönderdi.