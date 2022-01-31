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Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl Yaylıdere'de saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T04:02+0300
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bingöl
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.AFAD depremden yaklaşık yarım saat sonra "Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.
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bingöl, deprem, afad

Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem

04:02 31.01.2022 (güncellendi: 04:14 31.01.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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AFAD, Bingöl Yaylıdere'de saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD depremden yaklaşık yarım saat sonra "Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.
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