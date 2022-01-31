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Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl Yaylıdere'de saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T04:02+0300
2022-01-31T04:02+0300
2022-01-31T04:14+0300
bingöl
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.AFAD depremden yaklaşık yarım saat sonra "Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.
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Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem 04:02 31.01.2022 (güncellendi: 04:14 31.01.2022)
AFAD, Bingöl Yaylıdere'de saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD depremden yaklaşık yarım saat sonra "Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.