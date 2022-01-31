https://tr.sputniknews.com/20220131/bingolde-47-buyuklugunde-deprem-1053292742.html

Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl Yaylıdere'de saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

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bingöl

deprem

afad

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.AFAD depremden yaklaşık yarım saat sonra "Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

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bingöl, deprem, afad