https://tr.sputniknews.com/20220131/bodrum-kas-aciklarinda-firtina-uyarisi-1053322259.html

Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T20:28+0300

2022-01-31T20:28+0300

2022-01-31T20:28+0300

türkiye

bodrum

fırtına

kaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053322207_0:85:2000:1210_1920x0_80_0_0_b155be7cb1b3713f8e4f2fdcf620ceb0.jpg

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor. Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması istendi.

türkiye

bodrum

kaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bodrum, fırtına, kaş