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Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı
Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:28+0300
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türkiye
bodrum
fırtına
kaş
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor. Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması istendi.
türkiye
bodrum
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bodrum, fırtına, kaş

Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı

20:28 31.01.2022
© AABodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı
Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgedekilerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.
Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması istendi.
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