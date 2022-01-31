Bodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari'

Muğla Bodrum'da Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’ dövizleriyle slogan atan grup, ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bıraktı.
Muğla Bodrum'da Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu.
‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.