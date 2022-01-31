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Bodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari'
Bodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’ dövizleriyle... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:48+0300
2022-01-31T19:48+0300
türkiye
muğla
elektrik
bodrum
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Muğla Bodrum'da Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.
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muğla, elektrik, bodrum, döviz

Bodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari'

19:48 31.01.2022
© DHABodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari'
Bodrum’da yüksek fatura eylemi: 'Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari' - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’ dövizleriyle slogan atan grup, ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bıraktı.
Muğla Bodrum'da Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu.
‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.
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