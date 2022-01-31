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Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı
Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı
Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanın önündeki 2 çamaşır makinesini kiraladığı kamyonetle çalan şüphelinin, beyaz eşyaları kendisini... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:35+0300
2022-01-31T17:53+0300
türkiye
antalya
serik
çamaşır
çamaşır makinesi
kamyonet
ikinci el
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Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti. Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler.Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.
türkiye
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antalya, serik, çamaşır, çamaşır makinesi, kamyonet, ikinci el

Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı

17:35 31.01.2022 (güncellendi: 17:53 31.01.2022)
© İHA / MEHMET DEMİRCİ-Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı
Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / MEHMET DEMİRCİ-
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Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanın önündeki 2 çamaşır makinesini kiraladığı kamyonetle çalan şüphelinin, beyaz eşyaları kendisini iş yeri çalışanı sanan esnafa taşıttırdığı belirtildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi.
Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti. Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler.
Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.
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