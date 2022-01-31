https://tr.sputniknews.com/20220131/caldigi-camasir-makinelerini-komsu-esnafa-tasitti-1053316802.html

Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı

Çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanın önündeki 2 çamaşır makinesini kiraladığı kamyonetle çalan şüphelinin, beyaz eşyaları kendisini... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:35+0300

2022-01-31T17:35+0300

2022-01-31T17:53+0300

türkiye

antalya

serik

çamaşır

çamaşır makinesi

kamyonet

ikinci el

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Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti. Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler.Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.

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antalya, serik, çamaşır, çamaşır makinesi, kamyonet, ikinci el