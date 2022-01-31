https://tr.sputniknews.com/20220131/canli-yayinda-genc-kiza-bagiran-esra-erol-icin-kim-ne-dedi-1053304064.html

Canlı yayında genç kıza bağıran Esra Erol için kim ne dedi?

Canlı yayında genç kıza bağıran Esra Erol için kim ne dedi?

Esra Erol’un sunduğu programda kendinden yaşça büyük bir adamla ilişki yaşayan genç kıza verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Esra Erol ne söyledi? Hangi... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:48+0300

2022-01-31T12:48+0300

2022-01-31T12:49+0300

yaşam

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

esra erol

hazal kaya

doğa rutkay

bergüzar korel

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ATV’de yayınlanan gündüz kuşağı programı ‘Esra Erol’da, 18 yaşındaki Elif Yıldırım’ın, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'la ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından yaşananlar viral oldu.Canlı yayına katılan genç kız, kameraların kendisini çekmesini engellemeye çalışarak yüzünün gösterilmesini istemedi. Erol’un ekran önüne çıkmak istemeyen genci azarlaması ise sosyal medyada gündeme oturdu.Evden kaçan kıza canlı yayında bağıran Erol’un tavrına tepkiler geldiği gibi destek çıkanların da paylaşımları devam ediyor.Esra Erol ne söyledi?Esra Erol’un tepki toplayan sözleri şunlardı:Esra Erol için kim ne dedi?Hazal Kaya yaptığı paylaşımda ayrıca, “Kadınları bu ahlakçı,şov sevdalılarından kim koruyacak?Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…” diyerek RTÜK’ü etiketleyip tepki gösterdi.Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, “Rızası olmadan bu genç kız ekranda herkese gösteriliyor. Beni göstermeyin dediği halde gösteriliyor. Sinir krizi geçiriyor, azarlanıyor. Alkışlar geliyor. İntihar ederse sorumlusu kim olacak?” paylaşımı ile Erol’a tepki gösterenler arasındaydı.Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay konuya dair, “İyilik adı altında yapılan gaddarlığın en net resmi olmuş bu.Bizde yanlış yaptıysan gaddarca cezalandırılırsın, kimse neden diye sormaz, yara sarmaya çalışmaz.En kolay ve yüzeysel yoldan, en ağır cezalara çarptırılırsın. İyileştirmek lazım iyileştirmek.Elinden tutmak,öğretmek…” açıklamasında bulundu.Esra Erol’a destek de geldiBergüzar Korel ise sosyal medya hesabından yakın dostu Erol’a destek oldu. Oyuncu Bergüzar Korel paylaşımında "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.Esra Erol Kimdir?Türk sunucu ve televizyon programcısı, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon ve spikerlik kurslarına katıldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.Esra Erol, beden eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Erol, lise yıllarında dahi yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti.Programında, engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

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