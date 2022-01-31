https://tr.sputniknews.com/20220131/coskun-sabah-dolandirildigini-acikladi-guvendigim-kisi-yumurtalari-hep-el-altindan-satmis-1053290096.html

Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Güvendiğim kişi yumurtaları hep el altından satmış

Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Güvendiğim kişi yumurtaları hep el altından satmış

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığını iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı ortağıyla yollarını ayırma kararı aldı. Coşkun Sabah... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T00:49+0300

2022-01-31T00:49+0300

2022-01-31T00:49+0300

yaşam

dolandırıcılık

tavuk çiftliği

coşkun sabah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049472455_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_8dc79213c2ff0f5382c21947db9d98ec.png

Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210408/muzik-sektorunde-kazanc-bitti-diyen-coskun-sabah-tavuk-ciftligi-kurdu-artik-yumurtaci-coskun-1044224556.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolandırıcılık, tavuk çiftliği, coşkun sabah