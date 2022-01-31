Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220131/coskun-sabah-dolandirildigini-acikladi-guvendigim-kisi-yumurtalari-hep-el-altindan-satmis-1053290096.html
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Güvendiğim kişi yumurtaları hep el altından satmış
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Güvendiğim kişi yumurtaları hep el altından satmış
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığını iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı ortağıyla yollarını ayırma kararı aldı. Coşkun Sabah... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T00:49+0300
2022-01-31T00:49+0300
yaşam
dolandırıcılık
tavuk çiftliği
coşkun sabah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049472455_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_8dc79213c2ff0f5382c21947db9d98ec.png
Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210408/muzik-sektorunde-kazanc-bitti-diyen-coskun-sabah-tavuk-ciftligi-kurdu-artik-yumurtaci-coskun-1044224556.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049472455_257:0:1817:1170_1920x0_80_0_0_e0e96fbea65badd07d8cd4b931e2fad1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, tavuk çiftliği, coşkun sabah

Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Güvendiğim kişi yumurtaları hep el altından satmış

00:49 31.01.2022
© DHAEskişehir’de bir tavuk çiftliği kurup yumurta işine giren Coşkun Sabah
Eskişehir’de bir tavuk çiftliği kurup yumurta işine giren Coşkun Sabah - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
Abone ol
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığını iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı ortağıyla yollarını ayırma kararı aldı. Coşkun Sabah, "Güvendiğim kişi beni dolandırmış, yumurtaları hep el altından satmış" dedi.
Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.
Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.
Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.
Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.
Coşkun Sabah, tavuk çiftliği, Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2021
YAŞAM
'Müzik sektöründe kazanç bitti' diyen Coşkun Sabah, tavuk çiftliği kurdu: Artık 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler
8 Nisan 2021, 15:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce