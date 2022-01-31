Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220131/cumhurbaskani-erdogan-salgin-surecinde-egitimi-kesintisiz-surduren-birkac-devletten-biri-olduk-1053303281.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde eğitimi kesintiye uğratmamak için çaba harcadıklarını belirterek, "Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:34+0300
2022-01-31T13:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
öğretmen
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053280790_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b0e0f1478fce504b4f8d7c4bae8a3f71.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15.000 Öğretmen Atama Programı'na katıldı.Cumhurbaşkanı, 15 bin yeni öğretmenin atamasının yapılacağını bildirerek, "Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenllik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.Pandemi sürecindeki kapanmalardan dolayı eğitim konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ancak tüm bu zorluklara karşın okulları açık tutma gayreti içerisine olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgına rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen bir kaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim hükümetimiz döneminde atandı'Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ünün AK Parti hükümeti döneminde atandığını açıklayan Erdoğan, "Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahibiz. Bize yakışmayan kötü manzaralara son verdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD sayılarını yakaladık hatta kimi alanlarda geçtik. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz." dedi."Yeni atamayla son 19 yılda 729 bin 487 öğretmen atamasını yapmış olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu söyledi. "Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:'Öğretmenlik meslek kanunu, ilave teşvikler getiriyor'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053280790_82:0:730:486_1920x0_80_0_0_b2eeebded48906e215cbef318fca058a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk

12:34 31.01.2022 (güncellendi: 13:00 31.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde eğitimi kesintiye uğratmamak için çaba harcadıklarını belirterek, "Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15.000 Öğretmen Atama Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı, 15 bin yeni öğretmenin atamasının yapılacağını bildirerek, "Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenllik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.
Pandemi sürecindeki kapanmalardan dolayı eğitim konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ancak tüm bu zorluklara karşın okulları açık tutma gayreti içerisine olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgına rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen bir kaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim hükümetimiz döneminde atandı'

Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ünün AK Parti hükümeti döneminde atandığını açıklayan Erdoğan, "Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahibiz. Bize yakışmayan kötü manzaralara son verdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD sayılarını yakaladık hatta kimi alanlarda geçtik. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz." dedi.
"Yeni atamayla son 19 yılda 729 bin 487 öğretmen atamasını yapmış olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu söyledi.
"Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:
"İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emrediyor. Modern dünyada buna hayat boyu öğrenme diyorlar. Diğer türlü insan hangi işi yaparsa yapsın körelmekten kendini kurtaramaz. Peygamber efendimiz iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor"

'Öğretmenlik meslek kanunu, ilave teşvikler getiriyor'

Eğitim öğretimizi güncellemek, çocuklarımıza en uygun olan sunmak durumundayız. Eğitim sisteminin çıtasını belirleyen öğretmendir. Öğretmenlik meslek kanunu ilave teşvikler getiriyor. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken onları erdemli, ahlaklı olmaya sizler teşvik edeceksiniz. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce