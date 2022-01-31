Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk

Eğitim öğretimizi güncellemek, çocuklarımıza en uygun olan sunmak durumundayız. Eğitim sisteminin çıtasını belirleyen öğretmendir. Öğretmenlik meslek kanunu ilave teşvikler getiriyor. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken onları erdemli, ahlaklı olmaya sizler teşvik edeceksiniz. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.