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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T18:00+0300
2022-01-31T18:00+0300
2022-01-31T18:04+0300
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
18:00 31.01.2022 (güncellendi: 18:04 31.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.