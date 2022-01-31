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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/danimarka-ukraynaya-silah-ve-askeri-techizat-tedarik-etmeye-haziriz-1053319121.html
Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız
Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması durumunda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T18:54+0300
2022-01-31T18:54+0300
ukrayna krizi
danimarka
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Jyllands-Posten gazetesine demeç veren Frederiksen, Ukrayna'daki durumun Avrupa için çok büyük bir risk teşkil ettiğini ve Avrupa'da silahlı çatışma çıkma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sunma sözü verdi.Bunun yanında Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya 'eşi görülmemiş kapsamda' yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html
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danimarka

Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız

18:54 31.01.2022
© AFP 2021 / RAIGO PAJULAEstonya'da İngiltere- Estonya- Danimarka ortak tatbikatı
Estonya'da İngiltere- Estonya- Danimarka ortak tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / RAIGO PAJULA
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması durumunda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi.
Jyllands-Posten gazetesine demeç veren Frederiksen, Ukrayna'daki durumun Avrupa için çok büyük bir risk teşkil ettiğini ve Avrupa'da silahlı çatışma çıkma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sunma sözü verdi.

Bunun yanında Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya 'eşi görülmemiş kapsamda' yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.

NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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