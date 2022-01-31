https://tr.sputniknews.com/20220131/danimarka-ukraynaya-silah-ve-askeri-techizat-tedarik-etmeye-haziriz-1053319121.html

Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız

Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması durumunda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T18:54+0300

2022-01-31T18:54+0300

2022-01-31T18:54+0300

ukrayna krizi

danimarka

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Jyllands-Posten gazetesine demeç veren Frederiksen, Ukrayna'daki durumun Avrupa için çok büyük bir risk teşkil ettiğini ve Avrupa'da silahlı çatışma çıkma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sunma sözü verdi.Bunun yanında Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya 'eşi görülmemiş kapsamda' yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html

danimarka

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