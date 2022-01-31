Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazırız
© AFP 2021 / RAIGO PAJULAEstonya'da İngiltere- Estonya- Danimarka ortak tatbikatı
© AFP 2021 / RAIGO PAJULA
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması durumunda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi.
Jyllands-Posten gazetesine demeç veren Frederiksen, Ukrayna'daki durumun Avrupa için çok büyük bir risk teşkil ettiğini ve Avrupa'da silahlı çatışma çıkma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.
Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sunma sözü verdi.
Bunun yanında Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya 'eşi görülmemiş kapsamda' yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.
NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.
Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sunma sözü verdi.
Bunun yanında Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya 'eşi görülmemiş kapsamda' yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.
NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.