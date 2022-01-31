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Davutoğlu: Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor, bu mu bizim ahlakımız?
Davutoğlu: Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor, bu mu bizim ahlakımız?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mitingde konuşan çocukla ilgili bir paylaşım yaptı. Davutoğlu paylaşımında "Bu mu bizim ahlakımız?" diye sordu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T03:52+0300
2022-01-31T03:58+0300
recep tayyip erdoğan
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
çocuk
politika
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Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklamada bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu "Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanıbaşındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin" ifadelerini kullandı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulumuş, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” demişti.
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recep tayyip erdoğan, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, çocuk

Davutoğlu: Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor, bu mu bizim ahlakımız?

03:52 31.01.2022 (güncellendi: 03:58 31.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterAhmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mitingde konuşan çocukla ilgili bir paylaşım yaptı. Davutoğlu paylaşımında "Bu mu bizim ahlakımız?" diye sordu.
Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu "Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanıbaşındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulumuş, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” demişti.
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