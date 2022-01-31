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https://tr.sputniknews.com/20220131/dijital-donusum-ofisi-sosyal-medyada-en-cok-kullanilan-8-dolandiricilik-yontemini-acikladi-1053294095.html
Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini açıkladı
Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini belirledi. Bazıları şöyle: Kredi tuzağı, kripto varlık... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T06:17+0300
2022-01-31T06:17+0300
türkiye
dolandırıcılık
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.“Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz” diyen Dijital Dönüşüm Ofisi’nin tespitlerine göre, dolandırıcılar yaygın olarak şu 8 yöntemi kullanıyor:-Kredi tuzağı: Anında kredi çekebileceğiniz iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.-Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı: Paranızı kripto varlıklara yatırarak kâr edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen yönetim.-Sahte kurum hesapları: Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi.-Sahte arkadaş dolandırıcılığı: Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği dolandırıcılık yöntemi.-Piyango dolandırıcılığı: Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen yöntem.-Ücretli üyelik dolandırıcılığı: Uygun fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.-Sahte sosyal medya e-postaları: Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği dolandırıcılık yöntemi.-Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı: Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyatla satışa sunulduğu iddia edilen yöntem.‘Kişisel veri’ uyarısıDijital Dönüşüm Ofisi, kişisel veriler konusunda da vatandaşları uyardı. Dijitalleşen dünyada en önemli gündem başlıklarından birinin de kişisel veriler ve bu verilerin korunması olduğuna dikkat çeken Dijital Dönüşüm Ofisi, kişisel veri olarak sınıflandırılan bilgileri şöyle sıraladı: Telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı adı, parola, ehliyet numarası, banka hesap numarası, kredi veya banka kartı numarası, pasaport bilgileri, biyometrik veriler, sağlık verileri.
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dolandırıcılık, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini açıkladı

06:17 31.01.2022
© AP Photo / Jenny KaneBilgisayar/hacker
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini belirledi. Bazıları şöyle: Kredi tuzağı, kripto varlık yatırım dolandırıcılığı, sahte kurum hesapları, sahte arkadaş dolandırıcılığı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.
“Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz” diyen Dijital Dönüşüm Ofisi’nin tespitlerine göre, dolandırıcılar yaygın olarak şu 8 yöntemi kullanıyor:
-Kredi tuzağı: Anında kredi çekebileceğiniz iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
-Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı: Paranızı kripto varlıklara yatırarak kâr edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen yönetim.
-Sahte kurum hesapları: Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi.
-Sahte arkadaş dolandırıcılığı: Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği dolandırıcılık yöntemi.
-Piyango dolandırıcılığı: Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen yöntem.
-Ücretli üyelik dolandırıcılığı: Uygun fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
-Sahte sosyal medya e-postaları: Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği dolandırıcılık yöntemi.
-Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı: Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyatla satışa sunulduğu iddia edilen yöntem.

‘Kişisel veri’ uyarısı

Dijital Dönüşüm Ofisi, kişisel veriler konusunda da vatandaşları uyardı. Dijitalleşen dünyada en önemli gündem başlıklarından birinin de kişisel veriler ve bu verilerin korunması olduğuna dikkat çeken Dijital Dönüşüm Ofisi, kişisel veri olarak sınıflandırılan bilgileri şöyle sıraladı: Telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı adı, parola, ehliyet numarası, banka hesap numarası, kredi veya banka kartı numarası, pasaport bilgileri, biyometrik veriler, sağlık verileri.
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