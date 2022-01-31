https://tr.sputniknews.com/20220131/dunyanin-en-yasli-kaplumbagasi-jonathan-190-yasinda-libidosu-hala-iyi-1053313886.html

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında: 'Libidosu hâlâ iyi'

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında: 'Libidosu hâlâ iyi'

Türünün en yaşlısı olarak bilinen Jonathan isimli dev Şeyseller kaplumbağası 190 yaşına girdi. Bakıcıları, yaşlı kaplumbağanın sağlık durumunun ve libidosunun... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:08+0300

2022-01-31T17:08+0300

2022-01-31T17:56+0300

yaşam

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St. Helena Adası'nda yaşayan ve dünyanın bilinen en yaşlı kaplumbağası olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı'nda yerini alan Jonathan 190 yaşına girdi. St. Helena'da faaliyet gösteren 'Hayvanlara Karşı İşkenceyi Önleme Derneği'nden Teeny Lucy, yaşlı kaplumbağanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Lucy, "Dev kaplumbağalar genellikle 150 yıla kadar yaşar. Bu yüzden çok iyi durumda" dedi.Jonathan, Güney Atlantik adasındaki 140 yıllık evine ilk olarak 1882'de İngiliz sömürge yöneticisi ve daha sonra St. Helena Valisi olan Sir William Grey-Wilson'dan bir hediye olarak getirildi.'53 İngiltere başbakanı gördü'Lucy, 40 ABD başkanını görecek kadar yaşayan Jonathan hakkında, “En az 50 yaşındayen St. Helena'ya geldi. Yani buraya geldiğinde tamamen büyümüştü. Bu nedenle yumurtadan çıkma yılı yaklaşık 1832. Bu da demek oluyor ki, Jonathan tam 53 İngiltere başbakanı gördü” ifadelerini kullandı. 'Katarakt nedeniyle görmekte zorlanıyor'Lucy, "Artık katarakt nedeniyle çoğunlukla görmekte zorlanıyor ve koku alma duyusunu kaybetti, yine de bölgeleri o kadar iyi biliyor ki büyük padokta rahatça hareket ediyor ve çimleri sorunsuz bir şekilde otluyor" dedi.Ancak 190 yaşındaki kaplumbağanın sağlık durumunun yaşına rağmen iyi olduğunu belirten veterineri Joe, "Bu sağlık sorunlarına rağmen yavaş hareket eden havasını asla kaybetmedi ve adanın diğer kaplumbağaları David, Fred ve Emma ile oldukça iyi vakit geçiriyor. Jonathan'ın hâlâ iyi bir libidosu var ve sık sık Emma, bazen de Fred ile çiftleştiği görülüyor" diye belirtti.

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