https://tr.sputniknews.com/20220131/dunyanin-en-zengin-10-insanindan-9u-milyarlarca-dolar-kaybetti-1053313996.html

Dünyanın en zengin 10 insanından 9'u milyarlarca dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 10 insanından 9'u milyarlarca dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 10 insanından 9’u 2022’nin ilk haftalarında milyarlarca dolar kaybetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:29+0300

2022-01-31T16:29+0300

2022-01-31T16:35+0300

jeff bezos

ekonomi

elon musk

mark zuckerberg

zengin

kayıp

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Dünyanın en zengin 10 kişisinden dokuzu teknoloji hisselerindeki düşüşle bu yıl başından beri milyarlarca dolar kaybetti.Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın serveti yıl başından beri 54 milyar dolar azaldı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bu dönemde 27.8 milyar dolar kaybetti. Google kurucusu Larry Page ve Sergey Brin’in kaybı 12’şer milyar doları aştı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kaybı ise 15.2 milyar doları buldu.Bloomberg HT’nin aktardığına göre, bu dönemde en zengin 10 kişiden sadece bir kişi servetini artırdı; yatırımcı Warren Buffett. Milyarder yatırımcı ve Berkshire Hathaway CEO’su Buffett’in serveti 2.4 milyar dolar artışla 111 milyar dolara ulaştı. Buffett’in portföyünün çeşitliliği, teknolojide yaşanan çöküşten çok zarar görmemesini sağladı.Elon Musk servetindeki düşüşe rağmen 216 milyar dolarla dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu.Buffett bu hafta Bloomberg Milyarderler Endeksinde Zuckerberg’i geçerek 6. sıraya yerleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210217/dunyanin-en-zengin-ismi-yeniden-amazon-ceosu-bezos-1043828971.html

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jeff bezos, elon musk, mark zuckerberg, zengin, kayıp