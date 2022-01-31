Elektrik zammını protesto ettiği için gözaltına alınan Adıyamanlı kasap Erdal Serbaş: Adalet istedim

“Vatandaşa eziyet edip zora sokmanın bir manası yok. Benim isyanım ne devlete ne de bir siyasi partiye, benim isyanım özel sektöredir. Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Devletin savcısı özel bir şirket için beni tutuklayacaklarsa adaletin olmadığını olmadığı bir ülkede de yaşamanın faydası yoktur. Akedaş şirketi soruşturma başlatacağını söylemiş. Ben bu protestoyu gerçekleştirirken beni içeriye alacaklarını göz önünde bulundurarak bu zulüme yeter artık dedim.”