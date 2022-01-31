Elektrik zammını protesto ettiği için gözaltına alınan Adıyamanlı kasap Erdal Serbaş: Adalet istedim

Adıyamanlı esnaf Erdal Serbaş, “Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Bu zulüme artık yeter dedim. Adalet istedim” dedi.Erdal Serbaş'ın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı açıklamalarından bazı detaylar şöyle:'Vicdan azabı çekerim'
Adıyaman’da bir önceki ay 3 bin 500 TL olan elektrik faturası, 7 bin 99 TL gelince protesto afişi yaptırıp, dükkanın önüne astığı için gözaltına alınan esnaf Erdal Serbaş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlattı.
Adıyamanlı esnaf Erdal Serbaş, “Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Bu zulüme artık yeter dedim. Adalet istedim” dedi.
Erdal Serbaş'ın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
“Afişimle birlikte beni gözaltına aldılar. 3 dolabımızın ikisini kış mevsiminden dolayı kapatmıştık 1 dolap çalıştırıyoruz. Elektrik zammıyla birlikte 7 bin 100 lira fatura geldi. Gelen bu faturayı müşterime yansıtmak istemedim ve pankartla dile getirdim. Umarım bu pankart Türkiye’nin sesi olur ve Cumhurbaşkanı tarafından görülür. 7 bin 100 lira gelen faturaya isyan etmesem vatandaşa yansıtsam daha mı iyi olurdu? Benim oyumla Meclis’e gelen bir kişinin beni desteklemesi gerekirken özel sektörü desteklemesinin manası yoktur. Faturalardaki kilowatt sınırını doldurabilmek için elektrik sayacını 35 günde bir okuyorlar.”
'Vicdan azabı çekerim'
“Vatandaşa eziyet edip zora sokmanın bir manası yok. Benim isyanım ne devlete ne de bir siyasi partiye, benim isyanım özel sektöredir. Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Devletin savcısı özel bir şirket için beni tutuklayacaklarsa adaletin olmadığını olmadığı bir ülkede de yaşamanın faydası yoktur. Akedaş şirketi soruşturma başlatacağını söylemiş. Ben bu protestoyu gerçekleştirirken beni içeriye alacaklarını göz önünde bulundurarak bu zulüme yeter artık dedim.”