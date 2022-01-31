Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/elektrik-zammini-protesto-ettigi-icin-gozaltina-alinan-adiyamanli-kasap-erdal-serbas-adalet-istedim-1053322533.html
Elektrik zammını protesto ettiği için gözaltına alınan Adıyamanlı kasap Erdal Serbaş: Adalet istedim
Elektrik zammını protesto ettiği için gözaltına alınan Adıyamanlı kasap Erdal Serbaş: Adalet istedim
Adıyaman’da bir önceki ay 3 bin 500 TL olan elektrik faturası, 7 bin 99 TL gelince protesto afişi yaptırıp, dükkanın önüne astığı için gözaltına alınan esnaf... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:40+0300
2022-01-31T20:41+0300
elektrik
akşam postasi
radyo
adıyaman
zam
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
Adıyamanlı esnaf Erdal Serbaş, “Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Bu zulüme artık yeter dedim. Adalet istedim” dedi.Erdal Serbaş'ın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı açıklamalarından bazı detaylar şöyle:'Vicdan azabı çekerim'
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektrik, radyo, adıyaman, zam, esnaf

Elektrik zammını protesto ettiği için gözaltına alınan Adıyamanlı kasap Erdal Serbaş: Adalet istedim

20:40 31.01.2022 (güncellendi: 20:41 31.01.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Adıyaman’da bir önceki ay 3 bin 500 TL olan elektrik faturası, 7 bin 99 TL gelince protesto afişi yaptırıp, dükkanın önüne astığı için gözaltına alınan esnaf Erdal Serbaş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlattı.
Adıyamanlı esnaf Erdal Serbaş, “Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Bu zulüme artık yeter dedim. Adalet istedim” dedi.
Erdal Serbaş'ın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

“Afişimle birlikte beni gözaltına aldılar. 3 dolabımızın ikisini kış mevsiminden dolayı kapatmıştık 1 dolap çalıştırıyoruz. Elektrik zammıyla birlikte 7 bin 100 lira fatura geldi. Gelen bu faturayı müşterime yansıtmak istemedim ve pankartla dile getirdim. Umarım bu pankart Türkiye’nin sesi olur ve Cumhurbaşkanı tarafından görülür. 7 bin 100 lira gelen faturaya isyan etmesem vatandaşa yansıtsam daha mı iyi olurdu? Benim oyumla Meclis’e gelen bir kişinin beni desteklemesi gerekirken özel sektörü desteklemesinin manası yoktur. Faturalardaki kilowatt sınırını doldurabilmek için elektrik sayacını 35 günde bir okuyorlar.”

'Vicdan azabı çekerim'

“Vatandaşa eziyet edip zora sokmanın bir manası yok. Benim isyanım ne devlete ne de bir siyasi partiye, benim isyanım özel sektöredir. Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Devletin savcısı özel bir şirket için beni tutuklayacaklarsa adaletin olmadığını olmadığı bir ülkede de yaşamanın faydası yoktur. Akedaş şirketi soruşturma başlatacağını söylemiş. Ben bu protestoyu gerçekleştirirken beni içeriye alacaklarını göz önünde bulundurarak bu zulüme yeter artık dedim.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce