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https://tr.sputniknews.com/20220131/elektrikte-aylik-tuketim-210-kilovata-cikinca-fatura-42-tl-dusecek-1053322872.html
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:51+0300
2022-01-31T21:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
elektrik
fatura
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.BloombergHT’nin aktardığına göre Türkiye’de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328.9 TL’ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.Aynı hesaba göre iki çocuklu dört kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL’den 376.2 TL’ye inecek.
https://tr.sputniknews.com/20220131/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053317642.html
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recep tayyip erdoğan, elektrik, fatura

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek

20:51 31.01.2022 (güncellendi: 21:04 31.01.2022)
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı. Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.
BloombergHT’nin aktardığına göre Türkiye’de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.
Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328.9 TL’ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.
Aynı hesaba göre iki çocuklu dört kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL’den 376.2 TL’ye inecek.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz
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