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https://tr.sputniknews.com/20220131/elon-muskin-teklifini-reddeden-19-yasindaki-genc-benim-zittima-gitti--1053304497.html
Elon Musk'ın teklifini reddeden 19 yaşındaki genç: O benim zıddıma gitti, ben niye gitmeyeyim?
Elon Musk'ın teklifini reddeden 19 yaşındaki genç: O benim zıddıma gitti, ben niye gitmeyeyim?
ABD'li milyarder Elon Musk'ın, jetini takip eden bir Twitter hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif ettiği 19 yaşındaki Jack Sweeney, ücreti yetersiz... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:37+0300
2022-01-31T13:51+0300
yaşam
elon musk
para
jet
hesap
teklif
hesap kapatma
twitter
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Protocol isimli bir teknoloji platformunun haberine göre Elon Musk, 'ElonJet' isimli bir sosyal medya hesabının özel jetinin hareketlerini izlemesinden rahasızlık duymuştu. ABD'li girişimci, jetini takip eden hesabın yöneticisine 5 bin dolar teklif etmişti. 200 binin üzerinde takipçisi bulunan Twitter hesabı ile kamuya açık hava trafiği verilerini takip eden botları kullanarak Musk'a ait özel jetin dünya çapındaki her hareketini izleyen 19 yaşındaki Jack Sweeney, Business Insider'a açıklamalarda bulundu.Musk'ın teklifini 10'a katlayarak 50 bin dolar veya bir 'Tesla Model 3' isteyen Sweeney, Insider'a verdiği demeçte, "Bu hesap üzerinde çok çalıştım. 5 bin yeterli değil. Hesabı yönetmek bu paradan daha keyifli" dedi.Talebi reddedilen Sweeney, Musk'ın teklifini kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiğini söyleyerek, "O benim zıttıma gitti, ben neden onun zıttına gitmeyeyim?" diye konuştu.19 yaşındaki genç, Musk'ın kendisine Twitter'da bahsettiği önlemlerden bir kısmını uygulamaya başladığını ve jeti takip etmenin biraz daha zorlaştığını belirterek, "Bunun üzerinde çalışmalıyım" ifadesini kullandı.Hesabı Haziran 2020'de açan genç, Musk'ın hayranı olduğu için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Babasının havacılık sektöründe çalıştığını ve bu yüzden uçaklara ilgi duyduğunu belirten Sweeney, "Uçakları ve hareket eden teknolojik aygıtları takip edebilecek uygulamalarım vardı. Bunların havalı olduğunu düşündüm" dedi.Sweeney, eğitimine devam ederken aynı zamanda 'UberJets' adlı şirkette yarı zamanlı çalıştığını ve şirketin müşterilere daha ucuz koltuk bulabilmesi için charter uçuşlarını takip etmeye yardımcı olacak bir platform geliştirdiğini söyledi. 'ElonJet' hesabındaki çalışmalarının GitHub'ında olduğunu açıklayan Sweeney, bunu işverenlere de gösterebileceğini de sözlerine ekledi.Daha önce bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve hava trafiği kontrolünün 'ilkel' olduğunu ifade eden Musk, Insider'ın iletişim girişimlerine rağmen konuya ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/elon-musk-kovid-19-kisitlamalarini-hedef-aldi-bu-tiranliga-giden-yol-1053274112.html
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elon musk, para, jet, hesap, teklif, hesap kapatma, twitter

Elon Musk'ın teklifini reddeden 19 yaşındaki genç: O benim zıddıma gitti, ben niye gitmeyeyim?

13:37 31.01.2022 (güncellendi: 13:51 31.01.2022)
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Michele Tantussi
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın, jetini takip eden bir Twitter hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif ettiği 19 yaşındaki Jack Sweeney, ücreti yetersiz bulduğunu ve hesabı yönetmekten daha fazla keyif aldığını belirterek teklifi reddetti. 'ElonJet' isimli hesabı yöneten genç, "O benim zıttıma gitti, ben neden onun zıttına gitmeyeyim?" dedi.
Protocol isimli bir teknoloji platformunun haberine göre Elon Musk, 'ElonJet' isimli bir sosyal medya hesabının özel jetinin hareketlerini izlemesinden rahasızlık duymuştu. ABD'li girişimci, jetini takip eden hesabın yöneticisine 5 bin dolar teklif etmişti.
200 binin üzerinde takipçisi bulunan Twitter hesabı ile kamuya açık hava trafiği verilerini takip eden botları kullanarak Musk'a ait özel jetin dünya çapındaki her hareketini izleyen 19 yaşındaki Jack Sweeney, Business Insider'a açıklamalarda bulundu.
Musk'ın teklifini 10'a katlayarak 50 bin dolar veya bir 'Tesla Model 3' isteyen Sweeney, Insider'a verdiği demeçte, "Bu hesap üzerinde çok çalıştım. 5 bin yeterli değil. Hesabı yönetmek bu paradan daha keyifli" dedi.
Talebi reddedilen Sweeney, Musk'ın teklifini kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiğini söyleyerek, "O benim zıttıma gitti, ben neden onun zıttına gitmeyeyim?" diye konuştu.
19 yaşındaki genç, Musk'ın kendisine Twitter'da bahsettiği önlemlerden bir kısmını uygulamaya başladığını ve jeti takip etmenin biraz daha zorlaştığını belirterek, "Bunun üzerinde çalışmalıyım" ifadesini kullandı.
Hesabı Haziran 2020'de açan genç, Musk'ın hayranı olduğu için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Babasının havacılık sektöründe çalıştığını ve bu yüzden uçaklara ilgi duyduğunu belirten Sweeney, "Uçakları ve hareket eden teknolojik aygıtları takip edebilecek uygulamalarım vardı. Bunların havalı olduğunu düşündüm" dedi.
Sweeney, eğitimine devam ederken aynı zamanda 'UberJets' adlı şirkette yarı zamanlı çalıştığını ve şirketin müşterilere daha ucuz koltuk bulabilmesi için charter uçuşlarını takip etmeye yardımcı olacak bir platform geliştirdiğini söyledi. 'ElonJet' hesabındaki çalışmalarının GitHub'ında olduğunu açıklayan Sweeney, bunu işverenlere de gösterebileceğini de sözlerine ekledi.
Daha önce bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve hava trafiği kontrolünün 'ilkel' olduğunu ifade eden Musk, Insider'ın iletişim girişimlerine rağmen konuya ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.
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