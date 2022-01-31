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https://tr.sputniknews.com/20220131/emniyet-kemeri-takmadigi-icin-ceza-kesilen-taksici-denetimler-gosteris-amacli-1053309686.html
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici: Denetimler gösteriş amaçlı
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici: Denetimler gösteriş amaçlı
Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve araçta sigara içen taksicilere ceza... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T14:40+0300
2022-01-31T14:44+0300
taksi
türkiye
ceza
denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Evrak, belge ve taksimetreleri incelendi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası uygulandı. Sigara içerken kontrole takılan 1 taksi şoförüne de 196 lira ceza kesildi.'Kameralar geliyor, cezaları yazıyorlar'Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.'Dalgınlığıma geldi'Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü Ahmet Akgün ise, "Vapurdan çıktım, yorgundum, dalgınlığıma geldi. Normalde kemerimi takarım" dedi. Sigara içmekten dolayı ceza yiyen ve ismini vermek istemeyen taksici şoförü, "Biraz yorgundum" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211216/yolcuya-muayenem-var-goturemem-diyen-taksiciye-para-cezasi-kesildi-3-gun-trafikten-men-edildi-1051826667.html
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taksi, ceza, denetim

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici: Denetimler gösteriş amaçlı

14:40 31.01.2022 (güncellendi: 14:44 31.01.2022)
© DHATaksi, trafik polisi
Taksi, trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve araçta sigara içen taksicilere ceza kesildi. Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü, "Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor, cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı.
Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Evrak, belge ve taksimetreleri incelendi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası uygulandı. Sigara içerken kontrole takılan 1 taksi şoförüne de 196 lira ceza kesildi.

'Kameralar geliyor, cezaları yazıyorlar'

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.

'Dalgınlığıma geldi'

Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü Ahmet Akgün ise, "Vapurdan çıktım, yorgundum, dalgınlığıma geldi. Normalde kemerimi takarım" dedi. Sigara içmekten dolayı ceza yiyen ve ismini vermek istemeyen taksici şoförü, "Biraz yorgundum" şeklinde konuştu.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi
16 Aralık 2021, 13:04
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