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https://tr.sputniknews.com/20220131/estonyanin-hava-sahasi-ihlali-suclamasina-rusyadan-yalanlama-1053325044.html
Estonya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamasına Rusya’dan yalanlama
Estonya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamasına Rusya’dan yalanlama
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamayı reddetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:13+0300
2022-01-31T22:13+0300
dünya
estonya
uçak
su-27
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Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ocak Cumartesi günü Rus Su-27 savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Olayın Vaindloo Adası’nda meydana geldiği belirtilirken ihlalin bir dakikadan kısa sürdüğü ifade edildi. Uçağın alıcı verici cihazının kapalı olduğu ve Estonya hava trafik kontrolü servisiyle irtibata geçmediği öne sürüldü. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Maslahatgüzarı bakanlığa çağırarak protesto notasını sundu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “29 Ocak 2022 tarihinde Rus Su-27 savaş uçakları Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirmedi” ifadesine yer verildi.Bakanlık, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirdiğini kaydetti.
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estonya, uçak, su-27

Estonya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamasına Rusya’dan yalanlama

22:13 31.01.2022
© Fotoğraf : Pavel Novikov Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Pavel Novikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamayı reddetti.
Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ocak Cumartesi günü Rus Su-27 savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Olayın Vaindloo Adası’nda meydana geldiği belirtilirken ihlalin bir dakikadan kısa sürdüğü ifade edildi. Uçağın alıcı verici cihazının kapalı olduğu ve Estonya hava trafik kontrolü servisiyle irtibata geçmediği öne sürüldü. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Maslahatgüzarı bakanlığa çağırarak protesto notasını sundu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 29 Ocak 2022 tarihinde Rus Su-27 savaş uçakları Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirmedi” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirdiğini kaydetti.
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