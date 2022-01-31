Fahrettin Altun: Haydi sen de Türk Lirası'na değer kat, sen kazan ki Türkiye kazansın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın" denildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın" denildi.
Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor.