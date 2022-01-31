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Farplas otomotiv firmasına polis girdi: Eylemdeki işçiler çatıya çıktı
Farplas otomotiv firmasına polis girdi: Eylemdeki işçiler çatıya çıktı
Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren Farplas otomotiv firmasında işçiler, ücret artışıyla ilgili için yaptıkları eylemler gerekçe gösterilerek işten... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T02:42+0300
2022-01-31T03:19+0300
polis
işçi
çatı
farplas
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Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında işçiler, işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılması için eylem düzenliyor.Farplas firmasında maaşları işçiler zam talep etti. Ancak yapılan zam teklifini yeterli bulmayan işçiler 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yaparak üretimi durdurdu.Eylem üzerine işveren işçilerle görüşmelere başladı. 20 Ocak’ta üretim tekrar başladı. Müzakereler devam ederken örgütsüz olan işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmaya başladı. Örgütlenme çalışmalarının devam etmesi üzerine 27 Ocak’ta sendikanın Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmak için gerekli olan üye sayısına yaklaştığı sırada sendikalı ve sendikasız 100 işçi Kod-29 ile işten atıldı. İşçilere gerekçe olarak 19 0cak tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi gösterildi.
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polis, işçi, çatı, farplas

Farplas otomotiv firmasına polis girdi: Eylemdeki işçiler çatıya çıktı

02:42 31.01.2022 (güncellendi: 03:19 31.01.2022)
Farplas
Farplas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren Farplas otomotiv firmasında işçiler, ücret artışıyla ilgili için yaptıkları eylemler gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçilerle birlikte eyleme gitti. Polis ekiplerinin gece saatlerinde fabrikaya gelmesinin ardından işçiler çatıya çıkarak protestolarını buradan devam ettirdi.
Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında işçiler, işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılması için eylem düzenliyor.
Farplas firmasında maaşları işçiler zam talep etti. Ancak yapılan zam teklifini yeterli bulmayan işçiler 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yaparak üretimi durdurdu.
Eylem üzerine işveren işçilerle görüşmelere başladı. 20 Ocak’ta üretim tekrar başladı. Müzakereler devam ederken örgütsüz olan işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmaya başladı.
Örgütlenme çalışmalarının devam etmesi üzerine 27 Ocak’ta sendikanın Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmak için gerekli olan üye sayısına yaklaştığı sırada sendikalı ve sendikasız 100 işçi Kod-29 ile işten atıldı. İşçilere gerekçe olarak 19 0cak tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi gösterildi.
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