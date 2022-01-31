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Financial Times: ABD ve müttefikleri, Putin'e yakın kişileri içeren yaptırım listesi hazırladı
17:57 31.01.2022 (güncellendi: 18:01 31.01.2022)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik
ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki gerilimi gerekçe göstererek uygulamayı planladığı yaptırım listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin yer alacağı öne sürüldü.
Financial Times (FT) gazetesinin ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ve müttefiklerinin uygulamayı planladığı yaptırımlar, üst düzey hükümet yetkilileri, devlet şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ile onların aile üyelerini hedef alacak.
FT'ye konuşan ABD hükümetinden üst düzey bir kaynak, "Belirttiğimiz kişiler, Kremlin'deki çekirdek grupta veya onlara yakın, devlet kararlarının alınmasında rol oynuyor veya en azından Kremlin'in istikrar bozucu tutumunda dahli olan kişiler" dedi.
Hazırlanan yaptırım listesinde yer alan Rusların adlarını vermeyen kaynak, bu kişilerin birçoğunun Batı'yla olan derin finansal ilişkileri nedeniyle 'çok büyük zarar' görebileceğini kaydetti.
Kaynak, "Ukrayna'ya saldırı olması halinde uygulanacak yaptırımlar, sadece bu kişileri değil, onların aile bireylerini de hedef alıyor. Yaptırımlar, onları uluslararası finans sisteminden çıkaracak ve o kişiler artık Batı'da para bulunduramayacak ve Batı'daki elit kurumlarda eğitim göremeyecek" ifadelerini kullandı.
FT'ye konuşan ABD hükümetinden üst düzey bir kaynak, "Belirttiğimiz kişiler, Kremlin'deki çekirdek grupta veya onlara yakın, devlet kararlarının alınmasında rol oynuyor veya en azından Kremlin'in istikrar bozucu tutumunda dahli olan kişiler" dedi.
Hazırlanan yaptırım listesinde yer alan Rusların adlarını vermeyen kaynak, bu kişilerin birçoğunun Batı'yla olan derin finansal ilişkileri nedeniyle 'çok büyük zarar' görebileceğini kaydetti.
Kaynak, "Ukrayna'ya saldırı olması halinde uygulanacak yaptırımlar, sadece bu kişileri değil, onların aile bireylerini de hedef alıyor. Yaptırımlar, onları uluslararası finans sisteminden çıkaracak ve o kişiler artık Batı'da para bulunduramayacak ve Batı'daki elit kurumlarda eğitim göremeyecek" ifadelerini kullandı.