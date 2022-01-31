https://tr.sputniknews.com/20220131/financial-times-abd-ve-muttefikleri-putine-yakin-kisileri-iceren-yaptirim-listesi-hazirladi-1053317561.html

Financial Times: ABD ve müttefikleri, Putin'e yakın kişileri içeren yaptırım listesi hazırladı

Financial Times: ABD ve müttefikleri, Putin'e yakın kişileri içeren yaptırım listesi hazırladı

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki gerilimi gerekçe göstererek uygulamayı planladığı yaptırım listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:57+0300

2022-01-31T17:57+0300

2022-01-31T18:01+0300

dünya

abd

vladimir putin

financial times

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Financial Times (FT) gazetesinin ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ve müttefiklerinin uygulamayı planladığı yaptırımlar, üst düzey hükümet yetkilileri, devlet şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ile onların aile üyelerini hedef alacak.FT'ye konuşan ABD hükümetinden üst düzey bir kaynak, "Belirttiğimiz kişiler, Kremlin'deki çekirdek grupta veya onlara yakın, devlet kararlarının alınmasında rol oynuyor veya en azından Kremlin'in istikrar bozucu tutumunda dahli olan kişiler" dedi.Hazırlanan yaptırım listesinde yer alan Rusların adlarını vermeyen kaynak, bu kişilerin birçoğunun Batı'yla olan derin finansal ilişkileri nedeniyle 'çok büyük zarar' görebileceğini kaydetti.Kaynak, "Ukrayna'ya saldırı olması halinde uygulanacak yaptırımlar, sadece bu kişileri değil, onların aile bireylerini de hedef alıyor. Yaptırımlar, onları uluslararası finans sisteminden çıkaracak ve o kişiler artık Batı'da para bulunduramayacak ve Batı'daki elit kurumlarda eğitim göremeyecek" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, vladimir putin, financial times