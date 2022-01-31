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https://tr.sputniknews.com/20220131/fransada-asiri-sagci-zemmourun-danismani-hakkinda-cinsel-saldiri-sorusturmasi-1053328831.html
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında cinsel saldırı soruşturması
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında cinsel saldırı soruşturması
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 10 Aralık 2021'de, 18 yaşında bir erkeğe 'cinsel saldırıda... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:47+0300
2022-01-31T23:47+0300
dünya
fransa
cinsel saldırı
soruşturma
danışman
eric zemmour
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Fransız basınının haberlerinde, mağdurun Ubeda hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.Gencin geçen yıl Ubeda'nın yanında staj yaptığı ifade edilirken, Paris Savcılığı'nın 10 Aralık 2021'de Ubeda hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.Ubeda'nın soruşturma kapsamında yarın polise ifade vereceği aktarıldı.51 yaşındaki iletişim danışmanı, yaptığı açıklamada, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu.Ubeda, Eylül 2021'de Zemmour'un ekibine katılmadan önce 2007'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan isim olarak biliniyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/fransada-cumhurbaskani-adayi-zemmour-telif-hakki-ihlali-nedeniyle-yargilaniyor-1053218340.html
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fransa, cinsel saldırı, soruşturma, danışman, eric zemmour

Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında cinsel saldırı soruşturması

23:47 31.01.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSONEric Zemmour
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 10 Aralık 2021'de, 18 yaşında bir erkeğe 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
Fransız basınının haberlerinde, mağdurun Ubeda hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Gencin geçen yıl Ubeda'nın yanında staj yaptığı ifade edilirken, Paris Savcılığı'nın 10 Aralık 2021'de Ubeda hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.
Ubeda'nın soruşturma kapsamında yarın polise ifade vereceği aktarıldı.
51 yaşındaki iletişim danışmanı, yaptığı açıklamada, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu.
Ubeda, Eylül 2021'de Zemmour'un ekibine katılmadan önce 2007'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan isim olarak biliniyordu.
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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