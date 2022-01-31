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https://tr.sputniknews.com/20220131/galatasaray-nefte-8-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1053289311.html
Galatasaray erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı: 2 karşılaşma ertelendi
Galatasaray erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı: 2 karşılaşma ertelendi
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T00:05+0300
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spor
basketbol
galatasaray sk
koronavirüs
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.
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basketbol, galatasaray sk, koronavirüs

Galatasaray erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı: 2 karşılaşma ertelendi

00:05 31.01.2022 (güncellendi: 00:08 31.01.2022)
© AAGalatasaray, logo
Galatasaray, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.
Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.
Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.
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