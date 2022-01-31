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Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’da
Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’da
Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T01:45+0300
2022-01-31T01:45+0300
2022-01-31T01:44+0300
spor
galatasaray
kale
inaki pena
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Galatasaray Barcelona’da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı. Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
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galatasaray, kale, inaki pena
Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’da
Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi.
Galatasaray Barcelona’da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.
Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.