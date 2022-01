https://tr.sputniknews.com/20220131/gaziantepte-iki-pitbullun-4-yasindaki-asiyeye-saldirisiyla-ilgili-iddianame-hazirlandi-1053317902.html

Gaziantep'te iki pitbullun, 4 yaşındaki Asiye'ye saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı

Gaziantep'te iki pitbullun, 4 yaşındaki Asiye'ye saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin site yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.Tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa E. ile Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ve tutuksuz sanık Zeynep C. hakkında "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi tutuksuz sanık Mahmut E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, köpeklerin 7 ay önce siteye getirildiği hatırlatılarak, "Asil" isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Y'nin, "Zomo" isimli köpeğin bakımını ise site yöneticisi Mustafa E. ve sekreteri Süheyla K'nin üstlendikleri belirtildi.Olay günü Zeliha C'nin basketbol sahasına çıkardığı köpeklerin ağızlığı bulunmadığı ve bir süre sonra her iki köpeğin de saldırdığı Asiye'nin çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı vurgulanan iddianamede, "Sitenin kamera görüntülerine erişim yetkisinin sadece Mustafa E'de olduğu ve olaydan hemen sonra olay yerini gösteren kamera görüntülerinin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği, söz konusu eylemin Mustafa E'nin talimatıyla gerçekleştirildiği, şüphelinin olaydan sonra sebep olduğu eylemin sonuçlarını gizleme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmıştır." denildi.Mustafa E. ile sekreteri olan Süheyla K'nin köpeğin bakımını üstlendiği, aşı ücretlerini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık beyanı bulunduğu kaydedilen iddianamede, Mustafa Y'nin ise sitede ikamet ettiği, "Asil" isimli köpeğin sahibi olduğu her ne kadar ifadesinde Zeynep C'ye sahiplendirdiğini söylese de dosyada yer alan delillerden ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.Sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y'nin yaklaşık 400 dairenin bulunduğu bir site içerisinde bakımı tehlikeli ve yasak olan pitbull cinsi köpek besledikleri, bu köpeklerin sitede başıboş şekilde ağızlık olmaksızın çoğu zaman tasma/zincir bulunmaksızın dolaşmalarına izin verildiği anlatılan iddianamede, bu köpeklerin gezdirilmesi, dolaştırılması ve bakılmasının neticesinde insan sağlığını tehlikeye düşüreceği ve her an bir insanın yaralanmasına sebep olabileceklerinin aşikar olduğu, bilhassa küçük çocukların bu cins köpeklerden kendilerini sakınmaları gerektiğini bilemeyecek ölçüde olmaları da dikkate alındığında her an bir çocuğun yaralanabileceğinin öngörülmesi gerektiği yer aldı.Sanık Zeliha C'nin sitede çaycı olarak görev yaptığı, bunun yanı sıra zaman zaman köpeklerin bakımıyla ilgilendiği, köpeklerin başıboş şekilde sitede dolaşmalarına izin verdiği, kardeşi Zeynep C'nin de sık sık köpeklerle ilgilendiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:İddianamede ayrıca sanık Mahmut E'nin site yöneticisi Mustafa E'nin ağabeyi olan Mahmut E'ye, site güvenlik kamera görüntülerin silinmesi talimatını kardeşinin verdiği ve ağabeyinin de bu görüntüleri sildiği yer aldı.

