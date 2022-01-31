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Gomis'ten Galatasaray paylaşımı: Gülümsemem her şeyi anlatıyor
Gomis'ten Galatasaray paylaşımı: Gülümsemem her şeyi anlatıyor
Galatasaray'ın transfer gündemindeki eski golcüsü Gomis, üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafını paylaşarak, paylaşımın sonuna sarı ve... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T00:24+0300
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spor
galatasaray
bafetimbi gomis
twitter
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Galatasaray'ıni eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.36 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/bafetimbi-gomis-galatasaraya-geri-donuyor-1053156741.html
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galatasaray, bafetimbi gomis, twitter

Gomis'ten Galatasaray paylaşımı: Gülümsemem her şeyi anlatıyor

00:24 31.01.2022 (güncellendi: 00:25 31.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi GomisBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi Gomis
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki eski golcüsü Gomis, üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafını paylaşarak, paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Galatasaray'ıni eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor
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