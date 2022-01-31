https://tr.sputniknews.com/20220131/gomisten-galatasaray-paylasimi-gulumsemem-her-seyi-anlatiyor-1053289600.html

Gomis'ten Galatasaray paylaşımı: Gülümsemem her şeyi anlatıyor

Gomis'ten Galatasaray paylaşımı: Gülümsemem her şeyi anlatıyor

Galatasaray'ın transfer gündemindeki eski golcüsü Gomis, üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafını paylaşarak, paylaşımın sonuna sarı ve... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

bafetimbi gomis

twitter

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Galatasaray'ıni eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.36 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/bafetimbi-gomis-galatasaraya-geri-donuyor-1053156741.html

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galatasaray, bafetimbi gomis, twitter