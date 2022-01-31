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https://tr.sputniknews.com/20220131/google-whatsapp-yedeklemelerini-200-mb-ile-sinirlamayi-planliyor-1053317365.html
Google WhatsApp yedeklemelerini 200 MB ile sınırlamayı planlıyor
Google WhatsApp yedeklemelerini 200 MB ile sınırlamayı planlıyor
Google, WhatsApp kullanıcılarını üzecek bir hamleye hazırlanıyor. Google, WhatsApp yedeklemelerine alan sınırı getirmeyi planlıyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:51+0300
2022-01-31T17:51+0300
yaşam
google
whatsapp
yedekleme
google drive
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları, yaptıkları sohbetlerin yedeklerine istedikleri zaman ulaşabiliyor.Ancak öyle görünüyor ki Google, WhatsApp yedeklemeleri için Google Drive'da kullanılan alana sınırlama getirmeye hazırlanıyor.Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre Google, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı planlıyor.Google, WhatsApp kullanıcılarının hangi dosyaların Google Drive'a yüklenip yüklenemeyeceğini seçmesini de sağlamak için 'yedekleme yönetimi' alanı oluşturmaya çalışıyor.Aslında her Google kullanıcısının Google Drive'de 15 GB ücretsiz kullanım alanı var. Hal böyleyken Google'ın nasıl bir yöntemle bu sınırlamayı getireceği ise tartışma konusu.İddiayla ilgili şu ana kadar ne Google'dan ne de WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi.WhatsApp mesajları Google Drive'a nasıl yedeklenir?WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler &gt; Ayarlar &gt; Sohbetler &gt; Sohbet yedeği &gt; Google Drive’a yedekle’ye dokunun. Bir yedekleme sıklığı seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.UYARI: Yedekleme yaparken Wi-Fi üzerinden yapın. Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler yüksek faturalara yol açabilir.
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google, whatsapp, yedekleme, google drive

Google WhatsApp yedeklemelerini 200 MB ile sınırlamayı planlıyor

17:51 31.01.2022
© AFP 2021WhatsApp logo
WhatsApp logo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021
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Google, WhatsApp kullanıcılarını üzecek bir hamleye hazırlanıyor. Google, WhatsApp yedeklemelerine alan sınırı getirmeyi planlıyor.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları, yaptıkları sohbetlerin yedeklerine istedikleri zaman ulaşabiliyor.
Ancak öyle görünüyor ki Google, WhatsApp yedeklemeleri için Google Drive'da kullanılan alana sınırlama getirmeye hazırlanıyor.
Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre Google, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı planlıyor.
Google, WhatsApp kullanıcılarının hangi dosyaların Google Drive'a yüklenip yüklenemeyeceğini seçmesini de sağlamak için 'yedekleme yönetimi' alanı oluşturmaya çalışıyor.
Aslında her Google kullanıcısının Google Drive'de 15 GB ücretsiz kullanım alanı var. Hal böyleyken Google'ın nasıl bir yöntemle bu sınırlamayı getireceği ise tartışma konusu.
İddiayla ilgili şu ana kadar ne Google'dan ne de WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi.

WhatsApp mesajları Google Drive'a nasıl yedeklenir?

WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun. Bir yedekleme sıklığı seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.
Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.
UYARI: Yedekleme yaparken Wi-Fi üzerinden yapın. Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler yüksek faturalara yol açabilir.
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