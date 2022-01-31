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HAVELSAN'dan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
HAVELSAN'dan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
Savunma Sanayii Başkanlığı'nca başlatılan projeyle HAVELSAN tarafından YSK’ya yeni veri merkezi yapılıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar "YSK'yı en... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T07:55+0300
2022-01-31T07:55+0300
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SSB'den yapılan açıklamaya göre, YSK Veri Merkezi Projesi'nin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için tören düzenlendi.Törende SSB Başkanı İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya verdi, Faz-2 sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı.HAVELSAN tarafından yürütülen projeyle, YSK'nın yeni binasındaki veri merkezinin en güncel, modern ve siber güvenlik açısından güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatılması amaçlanıyor.Faz-1 aşamasında yeni veri merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek veri merkezinin kurulumu tamamlanacak.
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seçim, ysk, havelsan

HAVELSAN'dan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

07:55 31.01.2022
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nca başlatılan projeyle HAVELSAN tarafından YSK’ya yeni veri merkezi yapılıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar "YSK'yı en güncel, modern ve siber güvenlik açısından en güçlü aktif sistemlerle donatacağız" dedi.
SSB'den yapılan açıklamaya göre, YSK Veri Merkezi Projesi'nin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için tören düzenlendi.
Törende SSB Başkanı İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya verdi, Faz-2 sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı.
HAVELSAN tarafından yürütülen projeyle, YSK'nın yeni binasındaki veri merkezinin en güncel, modern ve siber güvenlik açısından güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatılması amaçlanıyor.
Faz-1 aşamasında yeni veri merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek veri merkezinin kurulumu tamamlanacak.
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