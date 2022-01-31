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Inaki Pena, Galatasaray'da
Inaki Pena, Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:21+0300
2022-01-31T22:21+0300
2022-01-31T22:21+0300
spor
galatasaray
transfer
inaki pena
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/galatasaray-baskani-elmas-biz-buradayiz-gorevimizin-basindayiz-1053269998.html
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galatasaray, transfer, inaki pena
Inaki Pena, Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "
Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!"
ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.