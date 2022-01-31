Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220131/inaki-pena-galatasarayda-1053325449.html
Inaki Pena, Galatasaray'da
Inaki Pena, Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:21+0300
2022-01-31T22:21+0300
spor
galatasaray
transfer
inaki pena
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053325422_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_680c480b16d2d92df5d80fad88732aef.jpg
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/galatasaray-baskani-elmas-biz-buradayiz-gorevimizin-basindayiz-1053269998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053325422_54:0:1119:799_1920x0_80_0_0_275d0db6b999bb96d7f27f84ed05a5d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, transfer, inaki pena

Inaki Pena, Galatasaray'da

22:21 31.01.2022
© AFP 2021Inaki Pena
Inaki Pena - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
SPOR
Galatasaray Başkanı Elmas: Biz buradayız, görevimizin başındayız
29 Ocak, 22:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce