https://tr.sputniknews.com/20220131/ingiltere-estonyaya-ek-asker-ve-techizat-gonderebilir-1053328593.html
'İngiltere, Estonya'ya ek asker ve teçhizat gönderebilir'
'İngiltere, Estonya'ya ek asker ve teçhizat gönderebilir'
Estonya Savunma Araştırmaları Merkezi uzmanı Martin Hurt, Rusya’nın eylemlerine karşılık olarak İngiltere’nin Estonya dahil NATO’nun doğu üyelerine... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:43+0300
2022-01-31T23:43+0300
2022-01-31T23:43+0300
savunma
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Estonya Savunma Araştırmaları Merkezi uzmanı Martin Hurt, yerel Vikerraadio radyosuna konuştu.Hurt, “Henüz doğrulanmayan bilgilere göre, Estonya ve Polonya’ya Apache saldırı helikopterlerinin, Chinook nakliye uçaklarının, çok namlulu roketatarların, insansız hava araçlarının, deniz piyadelerinin ve hava indirme askerlerinin gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca elektronik harp ve siber savaştan sorumlu birimler gönderilebilir. Tam olarak hangi ülkeye, Estonya mı yoksa Polonya’ya gideceklerini yakında göreceğiz” ifadelerini kullandı.Estonya’da, eFP caydırma programı kapsamında, NATO askeri gruba liderlik eden İngiltere’nin, gerekirse bu grubu ek birim ve araçlarla takviye etme planına sahip olduğunu anlatan Hurt, “Bu durumda amaç, Rusya’yı caydırmayı güçlendirmek ve askeri grubun korumasını güçlendirmek” dedi.Ayrıca Rusya’nın Belarus’a ve Ukrayna sınırına asker göndermesi bağlamında kötüleşen durum nedeniyle ek askeri birliklere ihtiyaç olduğunu savunan Estonyalı uzman, NATO’nun sevkiyatları genel olarak değerlendirip hangi birimin nereye konuşlandırılması gerektiğine karar verdiğini belirterek şöyle devam etti: “Ancak NATO kararını verince eFP’nin hangi askeri gruplarının güçlendirileceğini, hangilerinin güçlendirilmeyeceğini tahmin etmek zor. Belki de Letonya ve Litvanya’daki askeri grupların da genişlemesini görürüz. NATO’nun kararı önümüzdeki birkaç günde gelebilir.”Estonya’nın Tapa askeri üssünde bulunan NATO grubu, yaklaşık bin 200 İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşuyor. Gruba, İngiltere başkanlık ediyor. Financial Times’a göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ek 900 asker göndererek Estonya’daki asker sayısını ikiye katlama olasılığını değerlendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/financial-times-abd-ve-muttefikleri-putine-yakin-kisileri-iceren-yaptirim-listesi-hazirladi-1053317561.html
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'İngiltere, Estonya'ya ek asker ve teçhizat gönderebilir'
Estonya Savunma Araştırmaları Merkezi uzmanı Martin Hurt, Rusya’nın eylemlerine karşılık olarak İngiltere’nin Estonya dahil NATO’nun doğu üyelerine helikopteri, füze sistemlerini, hava indirme askerlerini ve elektronik harp birimlerini gönderebileceğini söyledi.
Estonya Savunma Araştırmaları Merkezi uzmanı Martin Hurt, yerel Vikerraadio radyosuna konuştu.
Hurt, “Henüz doğrulanmayan bilgilere göre, Estonya ve Polonya’ya Apache saldırı helikopterlerinin, Chinook nakliye uçaklarının, çok namlulu roketatarların, insansız hava araçlarının, deniz piyadelerinin ve hava indirme askerlerinin gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca elektronik harp ve siber savaştan sorumlu birimler gönderilebilir. Tam olarak hangi ülkeye, Estonya mı yoksa Polonya’ya gideceklerini yakında göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Estonya’da, eFP caydırma programı kapsamında, NATO askeri gruba liderlik eden İngiltere’nin, gerekirse bu grubu ek birim ve araçlarla takviye etme planına sahip olduğunu anlatan Hurt, “Bu durumda amaç, Rusya’yı caydırmayı güçlendirmek ve askeri grubun korumasını güçlendirmek” dedi.
Ayrıca Rusya’nın Belarus’a ve Ukrayna sınırına asker göndermesi bağlamında kötüleşen durum nedeniyle ek askeri birliklere ihtiyaç olduğunu savunan Estonyalı uzman, NATO’nun sevkiyatları genel olarak değerlendirip hangi birimin nereye konuşlandırılması gerektiğine karar verdiğini belirterek şöyle devam etti: “Ancak NATO kararını verince eFP’nin hangi askeri gruplarının güçlendirileceğini, hangilerinin güçlendirilmeyeceğini tahmin etmek zor. Belki de Letonya ve Litvanya’daki askeri grupların da genişlemesini görürüz. NATO’nun kararı önümüzdeki birkaç günde gelebilir.”
Estonya’nın Tapa askeri üssünde bulunan NATO grubu, yaklaşık bin 200 İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşuyor. Gruba, İngiltere başkanlık ediyor. Financial Times’a göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ek 900 asker göndererek Estonya’daki asker sayısını ikiye katlama olasılığını değerlendiriyor.