https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterede-basbakanlikta-kisitlamada-duzenlenen-partiler-icin-liderlik-basarisizligi-tespiti-1053319209.html

İngiltere Başbakanı Johnson’ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı

İngiltere Başbakanı Johnson’ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı

İngiltere'de Başbakanlık Konutu’nda Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T18:52+0300

2022-01-31T18:52+0300

2022-01-31T18:53+0300

boris johnson

dünya

ingiltere

kısıtlama

koronavirüs

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İngiltere'de Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili raporda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği açıklandı.Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in hazırladığı rapor, polisin talebi üzerine sınırlandırılmış şekilde yayımlandı.Soruşturmaya konu etkinliklerin bazılarının, 'halk sağlığı açısından taşıdığı riskler ve halka nasıl görünebilecekleri göz önüne alındığında ülke genelinde neler olduğu konusunda çok az düşünülerek yapıldığı' ifade edildi.Raporda, bazı toplantılarda 'yalnızca hükümetin kalbinde çalışanlardan beklenen yüksek standartlar değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz halkından beklenen standartlara uymada ciddi başarısızlıklar olduğu' belirtildi.Metinde, "Farklı zamanlarda 10 Numara (Başbakanlık) ve Kabine Ofisi'nin farklı bölümleri, liderlik ve muhakeme başarısızlıkları gösterdi. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi" ifadesi kullanıldı.Başbakanlık binasının bahçesinin 'uygun olmayan' bir şekilde 'izin veya gözetim olmaksızın' toplanmalar için kullanıldığı vurgulanan raporda, biri Başbakan Boris Johnson'ın binadaki kişisel dairesinde olmak üzere toplam 12 etkinliğin polis tarafından soruşturulduğu belirtildi.Metinde, polisin talebi nedeniyle soruşturma sürecini etkilememek adına bazı toplanmalara asgari düzeyde atıfta bulunulduğu da vurgulandı.Başbakan Johnson, raporun yayınlanmasının ardından parlamentoda bir konuşma yapacak.Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray'e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamaması talimatı vermişti. Gray'in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.

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boris johnson, ingiltere, kısıtlama, koronavirüs