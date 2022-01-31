https://tr.sputniknews.com/20220131/israilde-erdoganin-herzoga-davetine-kuskuyla-yaklasiliyor-israil-siyasetinde-kesin-sart-yoktur-1053364958.html

'İsrail'de Erdoğan'ın Herzog'a davetine kuşkuyla yaklaşılıyor; İsrail siyasetinde kesin şart yoktur'

'İsrail'de Erdoğan'ın Herzog'a davetine kuşkuyla yaklaşılıyor; İsrail siyasetinde kesin şart yoktur'

Rafael Sadi'ye göre Erdoğan'ın Herzog'u Türkiye'ye davetine İsrail, kuşkuyla yaklaşıyor. Ziyaretin gerçekleşeceği görüşündeki Sadi, Türkiye'nin acele etmesinin... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:29+0300

2022-01-31T23:29+0300

2022-02-01T22:29+0300

eksen

recep tayyip erdoğan

israil

türkiye

yunanistan

güney kıbrıs

normalleşme

eastmed

isaac herzog

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi, şubat ayıyla birlikte Körfez ülkeleriyle normalleştirme adımlarını hızlandırmaya hazırlanırken, denklemin İsrail ayağı eksik değil.Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs ile elbirliği etmiş İsrail'e yönelik olarak dile getirilen 'normalleşme' başlığının açılması, ABD yönetiminin EastMed boru hattından siyasi desteğini çektiğini taraflara iletmesiyle birlikte hareketlendi.Erdoğan'ın geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye'ye davet ettiğini söylerken, İsrail ile doğalgaz işbirliğine açık olduklarının da altını çizdi.İsrail tarafından davetle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrailli gazetecilere "Ben Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan ile görüşebilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Diğer yandan geçen hafta sonunda İsrail'de dikkatler Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyaretteydi. Erdoğan da BAE'ye gitmeye hazırlanıyor.Erdoğan'ın Herzog'a daveti, Doğu Akdeniz'de potansiyel doğalgaz işbirliği gibi başlıkları İsrail'de yaşayan OdaTV yazarı Rafael Sadi ile konuştuk.‘İsrail tarafında Türkiye ile ilgilli soru işaretleri var’Rafael Sadi'ye göre, İsrail'de herkes Erdoğan'ın Herzog'a davetine kuşkuyla yaklaşıyor. İsrail kamuoyunda davetle ilgili 'arkasında bir tuzak mı var' sorularının yöneltildiğini belirten Sadi, resmi cevap verilecek şekilde tam 'bağlanmamış' olsa da davete icabetin yüzde 80 oranında olduğu değerlendirmesinde bulundu:'Erdoğan'ın ne sıkıntısı var ki bunu alelacele yapmak istiyor?'Sadi diğer yandan diplomatik kurallarla meselenin aceleye getirildiği intibaına atıf yaparken, Erdoğan'ın Türkiye içinde ekonomik krizle birlikte siyaseten zayıflamasının İsrail'de soru işaretleri yarattığı görüşünü aktardı:'Amerika desteğini çekse ne olur, çekmese ne olur?'Türkiye'nin İsrail'le normalleşme çabalarının arkasında gösterilen EastMed projesinden ABD'den siyasi desteğini çekmesi tartışmalar yaratmışken Sadi'ye göre bunun hiçbir önemi yok. Söz konusu edilen hatta yatırımcı şirketlerin karar vereceklerini anımsatan Sadi, İsrail'in başka istediği bir tarafla başka bir boru hattı da inşa edebileceğini, Türkiye'nin de potansiyel müşteri olduğunu dile getirdi:'İsrail dış siyasetinde olmazsa olmaz kesin şartlar yoktur'İsrail basını ve kamuoyunun Türkiye'nin Hamas üyelerini sınır dışı ettiğiyle ilgili haberlere kuşkuyla yaklaştığını belirten Sadi'ye göre İsrail devleti'nin dış siyasetinde pazarlık var, kesin şartları yok:'Türkiye, İsrail için BAE’den çok daha önemli bir ülke'Rafael Sadi, İzak Herzog'un BAE ziyaretini de değerlendirdi. Sadi'ye göre Arap ülkeleri kısa süre sonra petrolle devam edemeyeceklerini ve İsrail teknolojisine ihtiyaç duyduklarını anlamış durumda. İbrahim Anlaşmalarının dünyaya İsrail ve Yahudilerle Arap ve Müslümanların dost olabileceği mesajını gönderdiğini belirten Sadi, ancak kendilerinin bu işi Türkiye ile 500 senedir yaşadıklarını belirtti. Sadi'ye göre Türkiye İsrail için BAE'den ve diğerlerinden çok daha önemli bir ülke:

israil

yunanistan

güney kıbrıs

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, yunanistan, güney kıbrıs, normalleşme, eastmed, isaac herzog