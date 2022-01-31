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https://tr.sputniknews.com/20220131/istanbulda-belediyelerden-onay-cikmayan-metroya-afisli-tepki-metroma-engel-olma-1053307747.html
İstanbul'da belediyelerden onay çıkmayan metroya afişli tepki: 'Metroma engel olma'
İstanbul'da belediyelerden onay çıkmayan metroya afişli tepki: 'Metroma engel olma'
İstanbul'da Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına, hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler ‘Metroma engel olma’... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T14:02+0300
2022-01-31T14:06+0300
beylikdüzü
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
tepki
afiş
küçükçekmece
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına dahil edilmedi. 1 yıldır onay bekleyen metroya onay çıkmaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sert tepkisine neden oldu.Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul'un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesiminden geçecek metro hattına çıkmayan onaya, hattın geçeceği ilçeler de afişli tepki gösterdi. Bu hat ile ilçelerinden ilk kez metro geçecek olan Küçükçekmece Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi, ilçelerinde belli noktalara ‘Metromu istiyorum’, ‘Metroma engel olma’ yazan afişler astılar.İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söylemiş ve “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar', ‘Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar'. Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220130/beylikduzu-belediye-baskani-caliktan-metro-tepkisi-iktidar-bu-tavriyla-vatandasi-cezalandiriyor-1053274831.html
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beylikdüzü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, tepki, afiş, küçükçekmece

İstanbul'da belediyelerden onay çıkmayan metroya afişli tepki: 'Metroma engel olma'

14:02 31.01.2022 (güncellendi: 14:06 31.01.2022)
© Sözcü/Özlem GüvemliBeylikdüzü, Metroma engel olma afişi
Beylikdüzü, Metroma engel olma afişi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Sözcü/Özlem Güvemli
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İstanbul'da Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına, hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler ‘Metroma engel olma’ afişleri asarak tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına dahil edilmedi. 1 yıldır onay bekleyen metroya onay çıkmaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sert tepkisine neden oldu.
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul'un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesiminden geçecek metro hattına çıkmayan onaya, hattın geçeceği ilçeler de afişli tepki gösterdi. Bu hat ile ilçelerinden ilk kez metro geçecek olan Küçükçekmece Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi, ilçelerinde belli noktalara ‘Metromu istiyorum’, ‘Metroma engel olma’ yazan afişler astılar.
© Sözcü/Özlem GüvemliKüçükçekmece Belediyesi'nden 'Metromu istiyorum' afişi
Küçükçekmece Belediyesi'nden 'Metromu istiyorum' afişi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
Küçükçekmece Belediyesi'nden 'Metromu istiyorum' afişi
© Sözcü/Özlem Güvemli
İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söylemiş ve “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar', ‘Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar'. Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” demişti.
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
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