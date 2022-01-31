https://tr.sputniknews.com/20220131/istanbulda-ehliyet-sinavinda-cerrahi-maskeye-kopya-duzenegi-kuran-5-kisi-yakalandi--1053291502.html

İstanbul’da ehliyet sınavında cerrahi maskeye kopya düzeneği kuran 5 kişi yakalandı

İstanbul’da ehliyet sınavında cerrahi maskeye kopya düzeneği kuran 5 kişi yakalandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda düzenlenen ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran biri Iraklı 5 kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T02:17+0300

2022-01-31T02:17+0300

2022-01-31T02:26+0300

ümraniye

ehliyet

sınav

kopya

maske

türkiye

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Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda düzenlenecek ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde istihbarat alan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında sınavın düzenleneceği ortaokul ve çevresinde yapılan araştırmalarda, okul dışında park halinde olan iki araç tespit eden emniyet ekipleri, şüpheli 2 otomobile baskın düzenledi. Araçlarda bulunan 3 kişiyi, polis kamera ile tablet bilgisayara aktarılan sınav sorularını cevapladıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonu genişleten polis, okula operasyon gerçekleştirdi. Baskında, sınava dijital düzenek ile girdikleri belirlenen V.K. ile Irak uyruklu R.H.K. isimli 2 şüpheli, sınavda bulundukları sırada salonda gözaltına alındı. Bu kişilerin yapılan üst aramalarında, kulak ve taktıkları cerrahi maskede kopya düzenekleri bulundu. Ele geçirilen düzenekler arasında 2 farklı görüntü ve ses aktarma düzeneği, 2 kulak içi kulaklık, 2 sim kart düzeneği, 2 internet erişim sağlayıcı wi-fi cihazı, 4 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 kursiyer kitapçığı yer aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheliler polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlarca serbest bırakıldı.

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