https://tr.sputniknews.com/20220131/isvicrede-bir-adam-kadin-beyaninda-bulunup-erken-emekli-oldu-1053312654.html

Erken emekli olabilmek için cinsiyet 'değiştirdi'

Erken emekli olabilmek için cinsiyet 'değiştirdi'

İsviçre'de bir adam, yürürlüğe konan yeni cinsiyet değiştirme mevzuatındaki bir boşluk sayesinde kadın olduğunu beyan ederek erken emeklilik hakkı elde etti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:07+0300

2022-01-31T16:07+0300

2022-01-31T16:19+0300

dünya

isviçre

mevzuat

cinsiyet değişikliği

cinsiyet değiştirme

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İsviçre'de 16 yaş ve üstü yurttaşlar için geçerli olan yeni kanuna göre, isteyen vatandaşlar 1 Ocak'tan itibaren bizzat nüfus müdürlüğüne başvurarak yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebilmeye başladı. Ayrıca, bu işlem için herhangi bir hormon tedavisi, tıbbi teşhis, ileri değerlendirme veya bürokratik adımlar gerekmiyor.Bu yasadaki boşluktan yararlanan bir adamın, kadın olduğunu beyan edip kağıt üstünde cinsiyetini değiştirdiği ve böylelikle erken emekli olabildiği ortaya çıktı. Yerel Luzerner Zeitung gazetesinin haberine göre, ülkenin Almanca konuşulan orta kesimindeki Luzern kantonundan bir adam, yalnızca bir kadın olarak kayıt yaptırdıktan sonra emeklilik hakkına bir yıl erken erişti. Cinsiyet değişikliği sadece kağıt üzerinde gerçekleşen adamın, ailesine ve arkadaşlarına bunun yalnızca emekliliği hızlandırmak için yapıldığını doğruladığı belirtildi.Öte yandan, söz konusu değişikliğe itiraz etmek için henüz yetkililer tarafından da herhangi bir adım atılmadı.Ortaya çıkan bu haber, ülkede cinsiyet değiştirme sürecinin kolaylaştırılmasının yol açtığı sorunlar konusunda da tartışma yarattı.

isviçre

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isviçre, mevzuat, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme