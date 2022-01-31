https://tr.sputniknews.com/20220131/justin-bieber-bir-nft-icin-13-milyon-dolar-odedi-1053302679.html

Justin Bieber bir NFT için 1.3 milyon dolar ödedi

Justin Bieber bir NFT için 1.3 milyon dolar ödedi

Justin Bieber, 1.3 milyon dolarlık Ethereum karşılığında Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, söz konusu NFT'ye değerinin 5 katını... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:21+0300

2022-01-31T12:21+0300

2022-01-31T12:27+0300

justin bieber

nft

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ethereum

değer

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, pazar yeri OpenSea'deki Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, NFT'nin ücretini 1.3 milyon dolar değerindeki 500 Ethereum (ETH) ile ödedi.Daha önce de birkaç NFA alan hatta bunlardan birini Instagram profil fotoğrafı olarak kullanan Bieber'ın bu satın alması sosyal medyada ses getirdi. NTV’nin aktardığına göre, 27 yaşındaki şarkıcının kazıklandığı, satın alınan NFT’nin 1.3 milyon dolar edecek kadar nadir olmadığı ve kendi fiyatından 5 kat daha fazla olduğu konuşuldu.Önceki fiyatı dikkat çektiJustin Bieber'ın 500 ethereum karşılığında aldığı NFT'yi satan kişinin onu sadece 0.24 Ethereum'a aldığının tespit edilmesi bu tepkileri destekleyen ayrıntılar arasında yer aldı.Bieber dışında ünlü rapçi Eminem, Post Malone, Stephen Curry gibi farklı alanlardan birçok ünlü isim Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan NFT’ler satın almıştı.NFT Nedir?Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.

https://tr.sputniknews.com/20220126/neymardan-milyon-dolarlik-nft-yatirimi-1053139489.html

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justin bieber, nft, ethereum, değer