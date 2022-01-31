https://tr.sputniknews.com/20220131/kabine-toplaniyor--gundem-ekonomi-ukrayna-ve-salgin-1053295527.html

Kabine toplanıyor: Gündem ekonomi, Ukrayna ve salgın

Kabine toplanıyor: Gündem ekonomi, Ukrayna ve salgın

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, salgında gelinen son durum ve enflasyonu... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T08:32+0300

2022-01-31T08:32+0300

2022-01-31T08:32+0300

politika

rusya

vladimir putin

ukrayna

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak.Ekonomideki gelişmeler de toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunacak. Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek.Öte yandan, Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından ilk kez Kabine Toplantısına katılacak.Toplantı saat 15.00'te başlayacak. Her toplantı sonrasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacak

rusya

ukrayna

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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı