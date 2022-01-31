Kabine toplanıyor: Gündem ekonomi, Ukrayna ve salgın

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak.Ekonomideki gelişmeler de toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunacak. Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek.Öte yandan, Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından ilk kez Kabine Toplantısına katılacak.Toplantı saat 15.00'te başlayacak. Her toplantı sonrasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, salgında gelinen son durum ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımları içeren 4 önemli başlık ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.
Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak.
Ekonomideki gelişmeler de toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunacak. Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek.
Öte yandan, Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından ilk kez Kabine Toplantısına katılacak.
Toplantı saat 15.00'te başlayacak. Her toplantı sonrasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacak