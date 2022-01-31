Kabine Toplantısı başladı

Kabinede, 100 bine dayanan Kovid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kabinede, 100 bine dayanan Kovid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.
Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.