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Kabine Toplantısı başladı
Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:59+0300
2022-01-31T16:00+0300
politika
kabine toplantısı
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Kabinede, 100 bine dayanan Kovid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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kabine toplantısı

Kabine Toplantısı başladı

15:59 31.01.2022 (güncellendi: 16:00 31.01.2022)
© AABakanlar Kurulu, kabine
Bakanlar Kurulu, kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kabinede, 100 bine dayanan Kovid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.
Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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