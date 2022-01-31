https://tr.sputniknews.com/20220131/kabine-toplantisi-basladi-1053312527.html

Kabine Toplantısı başladı

Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:59+0300

2022-01-31T15:59+0300

2022-01-31T16:00+0300

politika

kabine toplantısı

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Kabinede, 100 bine dayanan Kovid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kabine toplantısı