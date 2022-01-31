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Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:28+0300
2022-01-31T23:28+0300
2022-01-31T23:28+0300
türkiye
balıkesir
ayvalık
kaçak
deniz
deniz patlıcanı
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Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210328/turkiyede-tuketilmeyen-deniz-patlicani-uzakdogu-ulkelerine-ihrac-ediliyor-1044135397.html
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balıkesir, ayvalık, kaçak, deniz, deniz patlıcanı
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi.
Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.
Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.
Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.