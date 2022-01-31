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https://tr.sputniknews.com/20220131/kacak-avlanan-550-kilo-deniz-patlicani-ele-gecirildi-1053328067.html
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:28+0300
2022-01-31T23:28+0300
türkiye
balıkesir
ayvalık
kaçak
deniz
deniz patlıcanı
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Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210328/turkiyede-tuketilmeyen-deniz-patlicani-uzakdogu-ulkelerine-ihrac-ediliyor-1044135397.html
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balıkesir, ayvalık, kaçak, deniz, deniz patlıcanı

Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

23:28 31.01.2022
© AAKaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi.
Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.
Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.
© AAKaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
© AA
Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.
Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2021
DÜNYA
Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor
28 Mart 2021, 11:22
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