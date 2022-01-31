https://tr.sputniknews.com/20220131/kacak-avlanan-550-kilo-deniz-patlicani-ele-gecirildi-1053328067.html

Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:28+0300

2022-01-31T23:28+0300

2022-01-31T23:28+0300

türkiye

balıkesir

ayvalık

kaçak

deniz

deniz patlıcanı

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Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.

https://tr.sputniknews.com/20210328/turkiyede-tuketilmeyen-deniz-patlicani-uzakdogu-ulkelerine-ihrac-ediliyor-1044135397.html

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balıkesir, ayvalık, kaçak, deniz, deniz patlıcanı