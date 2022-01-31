https://tr.sputniknews.com/20220131/kanada-basbakani-justin-trudeaunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1053320145.html

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

koronavirüs

kanada

justin trudeau

aşı

koronavirüs

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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trudeau, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini belirtti.Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Herkes lütfen aşı olsun" ifadesini kullandı.CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin Kovid-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.Kanada Başbakanı, geçen yıl ilk iki Kovid-19 aşısını olmuş ve bu ayın başlarında destekleyici doz olan üçüncü aşıyı yaptırmıştı.Başbakan Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da Mart 2020'de salgının ilk günlerinde Kovid-19'a yakalanmıştı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyon şoförleri ve diğer aşı karşıtı protestocuların eylemi nedeniyle başkent Ottawa’da ikamet ettikleri resmi konut olan Rideau Cottage'dan açıklanmayan bir yere nakledilmişlerdi.

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kanada, justin trudeau, aşı, koronavirüs