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https://tr.sputniknews.com/20220131/kartli-harcamalardaki-artis-2021de-yuzde-50ye-dayandi-1053298703.html
2021’de kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 50 arttı
2021’de kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 50 arttı
2021 yılında kartlı ödemeler bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Öte yandan bu dönemde kredi kartı seçiminde bilinçlenen tüketici için... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:50+0300
2022-01-31T10:50+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
alışveriş
zam
ekonomi
kredi kartı
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Pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi.Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladıBaşvurularda yüzde 70 artış yaşandıKartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendirdiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021’de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında yüzde 71’lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar” dedi.Aidat tutarlarındaki artış talebi tetikliyorBDDK tarafından 2014’te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu hatırlatan Onur Tekinturhan, “Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022’de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 lira ile 680 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor” diye konuştu.Temassız ödemelerin yükselişi sürecekAlışveriş alışkanlıklarındaki değişimle nakit kullanımının azalarak temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaştığını kaydeden Tekinturhan, “BDDK kartlı ödemelerde salgın tedbirleri kapsamında 350 lira olan temassız işlem limitini, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 500 lira olarak güncelledi. 2022’de pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetinin etkisiyle temassız ödemedeki yükselişin süreceğini söylemek mümkün. İşletmeler açısından da ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi beklentiler arasında yer alıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kartli-harcamalarda-enflasyon-ve-kur-etkisi-aralikta-2316-milyar-lirayla-rekor-kirildi-1052574042.html
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türkiye, enflasyon, alışveriş, zam, ekonomi, kredi kartı

2021’de kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 50 arttı

10:50 31.01.2022
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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2021 yılında kartlı ödemeler bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Öte yandan bu dönemde kredi kartı seçiminde bilinçlenen tüketici için bankalar da farklı seçenekler sunmaya başladı.
Pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi.
Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.
Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı

Başvurularda yüzde 70 artış yaşandı

Kartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendirdiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021’de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında yüzde 71’lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar” dedi.

Aidat tutarlarındaki artış talebi tetikliyor

BDDK tarafından 2014’te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu hatırlatan Onur Tekinturhan, “Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022’de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 lira ile 680 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor” diye konuştu.

Temassız ödemelerin yükselişi sürecek

Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimle nakit kullanımının azalarak temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaştığını kaydeden Tekinturhan, “BDDK kartlı ödemelerde salgın tedbirleri kapsamında 350 lira olan temassız işlem limitini, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 500 lira olarak güncelledi. 2022’de pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetinin etkisiyle temassız ödemedeki yükselişin süreceğini söylemek mümkün. İşletmeler açısından da ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi beklentiler arasında yer alıyor” dedi.
Visa - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
EKONOMİ
Kartlı harcamalarda enflasyon ve kur etkisinden dolayı aralık ayında, 231.6 milyar ile rekor kırıldı
10 Ocak, 12:55
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