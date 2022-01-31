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https://tr.sputniknews.com/20220131/kayak-tatilinin-maliyeti-50-bin-tlyi-asiyor-1053295978.html
Kayak tatilinin maliyeti 50 bin TL'yi aşıyor
Kayak tatilinin maliyeti 50 bin TL'yi aşıyor
Yüzde 100 doluluğa koşan merkezlerde 3 günlük tatilin bedeli ise 50 bin TL’yi aşıyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T09:15+0300
2022-01-31T09:15+0300
türkiye
uludağ
kayak
tatil
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Yarıyıl tatili ile birlikte kayak merkezleri ve oteller yüzde 100 doluluğa doğru koşarken, Uludağ'da kayak tatili için ailece pistin başına geçmenin maliyeti 50 bin TL'yi aşıyor. Tek çocuklu 3 kişilik bir aile için Uludağ'da tam pansiyon plus otellerin 3 günlük ücreti 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Uludağ'ın gözde otellerinin birinden aldığımız ortalama bir fiyata göre bir aile odasının 3 günlük oda ücreti 40 bin TL civarında. Günlüğü 13 bin TL'yi aşan oda ücreti dışında kayak pistleri için de farklı kiralamalar gerekiyor.Kayak takımları 530 TLSözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Uludağ için açıklanan skipass online ücretleri günlük kişi başına 200 TL olurken kasa bedelleri ise 250 TL olarak açıklandı. 3 günlük bir tatil için skipass ücreti ise kişi başına 650 TL'ye kadar çıkıyor. Çocuk biletleri ise 70 TL olarak belirlenmiş durumda.Uludağ için online skipass ücretleri indirimli fiyatlarla satılırken, teleski ve telesiyej fiyatlarında ise günlük ve iki kişilik tarifeler 250 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Bunun dışında kayak için gereken malzemeler de hem otellerden hem de kayak merkezlerinden kiralanabiliyor. Uludağ'daki bir merkezden aldığımız fiyata göre kayak, ayakkabı ve batondan oluşan kayak takımının maliyeti günlük 180 TL olurken, kayak kıyafetlerinin günlük kiralama bedeli ise 170 TL. 3 günlük fiyatlara bakıldığında ise hafta sonu tatili için bu iki alanda kayak takımları 530 TL, kıyafetler ise 480 TL'lik ortalama ile kiralanabiliyor.Ders ücreti 450 TLKayak dışında snowbord tercihleri için takımların 3 günlük bedeli 530 TL civarında. Bir kişilik özel ders ücreti tek ders başına 450 TL'yi bulurken, 3 kişi için bu fiyat yaklaşık 900 TL. Oldukça hareketli bir döneme giren Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri bu sezon yüksek bir doluluk oranına ulaştı. Okul tatilleri hareketlenen merkezler sonrası içinse kış festivali organizasyonu ile bu doluluk oranlarını yine aynı seviyelerde tutmayı hedefliyor.
türkiye
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uludağ, kayak, tatil

Kayak tatilinin maliyeti 50 bin TL'yi aşıyor

09:15 31.01.2022
© DHAKocaeli Kartepe Kayak Merkezi
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Yüzde 100 doluluğa koşan merkezlerde 3 günlük tatilin bedeli ise 50 bin TL’yi aşıyor.
Yarıyıl tatili ile birlikte kayak merkezleri ve oteller yüzde 100 doluluğa doğru koşarken, Uludağ'da kayak tatili için ailece pistin başına geçmenin maliyeti 50 bin TL'yi aşıyor. Tek çocuklu 3 kişilik bir aile için Uludağ'da tam pansiyon plus otellerin 3 günlük ücreti 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Uludağ'ın gözde otellerinin birinden aldığımız ortalama bir fiyata göre bir aile odasının 3 günlük oda ücreti 40 bin TL civarında. Günlüğü 13 bin TL'yi aşan oda ücreti dışında kayak pistleri için de farklı kiralamalar gerekiyor.

Kayak takımları 530 TL

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Uludağ için açıklanan skipass online ücretleri günlük kişi başına 200 TL olurken kasa bedelleri ise 250 TL olarak açıklandı. 3 günlük bir tatil için skipass ücreti ise kişi başına 650 TL'ye kadar çıkıyor. Çocuk biletleri ise 70 TL olarak belirlenmiş durumda.
Uludağ için online skipass ücretleri indirimli fiyatlarla satılırken, teleski ve telesiyej fiyatlarında ise günlük ve iki kişilik tarifeler 250 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Bunun dışında kayak için gereken malzemeler de hem otellerden hem de kayak merkezlerinden kiralanabiliyor. Uludağ'daki bir merkezden aldığımız fiyata göre kayak, ayakkabı ve batondan oluşan kayak takımının maliyeti günlük 180 TL olurken, kayak kıyafetlerinin günlük kiralama bedeli ise 170 TL. 3 günlük fiyatlara bakıldığında ise hafta sonu tatili için bu iki alanda kayak takımları 530 TL, kıyafetler ise 480 TL'lik ortalama ile kiralanabiliyor.

Ders ücreti 450 TL

Kayak dışında snowbord tercihleri için takımların 3 günlük bedeli 530 TL civarında. Bir kişilik özel ders ücreti tek ders başına 450 TL'yi bulurken, 3 kişi için bu fiyat yaklaşık 900 TL. Oldukça hareketli bir döneme giren Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri bu sezon yüksek bir doluluk oranına ulaştı. Okul tatilleri hareketlenen merkezler sonrası içinse kış festivali organizasyonu ile bu doluluk oranlarını yine aynı seviyelerde tutmayı hedefliyor.
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