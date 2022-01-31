https://tr.sputniknews.com/20220131/kazakistan-lideri-tokayev-almati-belediye-baskanini-gorevinden-aldi-1053320046.html

Kazakistan lideri Tokayev, Almatı Belediye Başkanını görevinden aldı

Kazakistan lideri Tokayev, Almatı Belediye Başkanını görevinden aldı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Almatı Belediye Başkanı Sagintayev’i görevinden alarak yerine şimdiye kadar Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı görevini... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

kazakistan

dünya

belediye başkanı

kasım cömert tokayev

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararnamede, Bakıtcan Sagintayev’in ‘farklı bir işe geçmesi nedeniyle’ Almatı Belediye Başkanı görevinden ayrıldığı ve yerine şimdiye kadar Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı görevini yürüten Erbolat Dosayev’in atandığı belirtildi.Sagintayev, Haziran 2019'dan bu yana Almatı Belediye Başkanı görevindeydi. 2000'li yılların başında Tabii Tekelleri Düzenleme ve Rekabet Koruma Ajansı’nda önce başkan yardımcısı, ardından başkan olarak çalıştı. 2008'den 2012'ye kadar Pavlodar bölgesi belediye başkanlığı yaptı, 2012'de Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı görevini üstlendi. 2014'ten 2016'ya kadar Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı, 2016'da ise Kazakistan Başbakanı oldu.Erbolat Dosayev, Şubat 2019'dan bu yana Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı görevini yürüttü. 2000'li yıllarda Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı, 2010'larda Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı. Ekim 2017'de Kazakistan Ulusal Bankası Yönetim Kurulu'na katıldı.Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Almatı çatışmalardan en çok zarar gören kent olmuştu

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kazakistan, belediye başkanı, kasım cömert tokayev