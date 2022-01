https://tr.sputniknews.com/20220131/kibristaki-bm-baris-gucu-varligini-sonlandirmali-mi-1053307092.html

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, varlığını sonlandırmalı mı?

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 27 Ocak’ta aldığı kararla altı ay daha uzattı. Türk... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü 1964 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasındaki çatışmaları engellemek ve ada üzerindeki düzen ile kanunun normal şartlarda devam etmesini sağlamak amacıyla göreve başladı. Barış Gücü, Türk ve Rum kuvvetlerini ayıran ve Yeşil Hat adı verilen 180 kilometre uzunluğunda, 346 kilometrekarelik ara bölgeyi kontrol ediyor.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatma kararına karşın ilk açıklama Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Rum tarafının politikalarını destekleme anlamı taşımaktadır’Açıklamaya, “BMGK söz konusu kararında, geçerliliğini yitirmiş, denenmiş ve tüketilmiş ‘iki kesimli, iki toplumlu federasyon’ modelini dayatmaya çalışması kabul edilemezdir. Bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkını ucu açık bir sürece hapsetmek ve izolasyon altında yaşamak zorunda bırakmayı amaçlayan Rum tarafının politikalarını destekleme anlamı taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sözde ‘tüm adanın temsilcisi’ gibi davranmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Adada iki egemen eşit devlet ve iki halkın bulunduğu gerçeğinin BM Güvenlik Konseyi dahil tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi, en gerçekçi yaklaşım olacaktır” ifadeleri de eklendi.Türk Dışişleri: KKTC makamlarının rızası yine alınmamıştırTürk Dışişleri de bu açıklamaya destek vererek şu ifadeleri kullandı:‘Kıbrıs’ta barışı tesis eden, 1974 Barış Harekatı’yla Türkiye olmuştur’Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün süresinin altı ay daha uzatılması ve bu konudaki itirazları Sputnik’e yorumlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr Emete Gözügüzelli, şunları söyledi:‘Kıbrıs’ta 1974’ten bugüne kadar hiçbir çatışma olmadı’“1964 yılından beri adada bulunan BM Barış Gücü, makul süreyi çoktan aşmıştır” diye devam eden Gözügüzelli, şunları ekledi:‘ABD ve İngiltere gibi dev güçlerin çıkarlarına hizmet ediyor’Peki, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü varlığı Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da nasıl karşılanıyor? Atina’da bulunan Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi’nin uluslararası politika uzmanı Prof. Christodoulos Giallouridis, Sputnik’e açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs sorununu Kıbrıslı Rumların değil, büyük güçlerin çıkarları doğrultusunda çözmek niyetinde” dedi.BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, Türkler ve Rumlar arasında dengeleyici rol oynadığını öne süren Giallouridis, “Yetki süresinin uzatılması, bu şekilde adadaki durumu kontrol altında tutan ama sonuç itibarıyla Kıbrıs sorunun çözümüne yardımcı olan ABD ve İngiltere gibi dev güçlerin çıkarlarına hizmet ediyor” ifadesini kullandı.Giallouridis, “Belki de Kıbrıs Cumhuriyeti, barış gücü varlığında kendini güvende hissetmeli, lakin barış gücü Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında çıkan büyük olayları önlemekte her zaman başarılı olamıyor. BM gerçekten de isteseydi Türkleri 1974’te çıkarırdı, barış gücü yardımıyla adada yaşamalarına izin vermezdi” görüşünü de ileri sürdü.İsmini açıklamak istemeyen Kıbrıslı bir subay ise “Kıbrıs’ta, 180 kilometreden fazla uzunluğa sahip alanda, yaklaşık 800 barış gücü askeri her yıl yüzlerce olayla uğraşmak zorunda kalıyor” diyerek Barış Gücü askerlerinin her iki kesime, altyapıyı ayakta tutmakta da yardımcı olduğunu kaydetti.

