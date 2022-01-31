https://tr.sputniknews.com/20220131/komunist-parti-lideri-zyuganov-dumadaki-partiler-donetsk-ve-luganska-azami-destekten-yana-1053316434.html
Komünist Parti lideri Zyuganov: Duma'daki partiler, Donetsk ve Lugansk'a azami destekten yana
Komünist Parti lideri Zyuganov: Duma'daki partiler, Donetsk ve Lugansk'a azami destekten yana
Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, parlamentonun alt kanadı Duma'daki tüm grupların Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:23+0300
2022-01-31T17:23+0300
2022-01-31T17:23+0300
ukrayna krizi
donetsk
donbass
lugansk
ukrayna
dmitriy peskov
duma
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Komünist Partili vekillerin sunduğu, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasını içeren yasa tasarısı, geçen günlerde Duma'daki partilerin grupları arasında istişare edildi. İstişareler hakkında açıklama yapan Zyuganov, "Donetsk ve Lugansk'ın korunması için azami destek verilmesi gerektiğine dair ortak tutum vardı. Uzun süre önce yaptığım bir konuşmada 'Bu bitmek bilmeyen şiddet ve katliamların sona ermesini istiyorsanız, bu iki cumhuriyetteki vatandaşların bağımsız yaşama, kendi evlerini, işlerini, dillerini ve olanaklarını koruma iradelerini tanıyalım. Tanırsak, her şey yoluna girecek' demiştim" hatırlatmasında bulundu. Bu kararı almanın vakti geldiğini düşünen Zyuganov, pandemi durumunun tasarının görüşülmesini engellemeyeceğini umduğunu belirtti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını önceki gün Duma'ya sunmuştu. Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor. Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor. Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/duma-baskani-volodin-donetsk-ve-luganskin-taninmasina-dair-tasariyi-haftaya-partilerle-gorusecegiz-1052976972.html
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donetsk, donbass, lugansk, ukrayna, dmitriy peskov, duma
Komünist Parti lideri Zyuganov: Duma'daki partiler, Donetsk ve Lugansk'a azami destekten yana
Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, parlamentonun alt kanadı Duma'daki tüm grupların Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine azami destek verilmesinden yana olduğunu söyledi.
Komünist Partili vekillerin sunduğu, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasını içeren yasa tasarısı, geçen günlerde Duma'daki partilerin grupları arasında istişare edildi.
İstişareler hakkında açıklama yapan Zyuganov, "Donetsk ve Lugansk'ın korunması için azami destek verilmesi gerektiğine dair ortak tutum vardı. Uzun süre önce yaptığım bir konuşmada 'Bu bitmek bilmeyen şiddet ve katliamların sona ermesini istiyorsanız, bu iki cumhuriyetteki vatandaşların bağımsız yaşama, kendi evlerini, işlerini, dillerini ve olanaklarını koruma iradelerini tanıyalım. Tanırsak, her şey yoluna girecek' demiştim" hatırlatmasında bulundu.
Bu kararı almanın vakti geldiğini düşünen Zyuganov, pandemi durumunun tasarının görüşülmesini engellemeyeceğini umduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını önceki gün Duma'ya sunmuştu.
Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor. Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor. Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" demişti.