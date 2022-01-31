https://tr.sputniknews.com/20220131/kovid-onlemleri-gerekcesiyle-yardima-izin-verilmedi-turk-kaptan-cinde-hayatini-kaybetti-1053295036.html

Kovid önlemleri gerekçesiyle yardıma izin verilmedi: Türk kaptan Çin'de hayatını kaybetti

Kovid önlemleri gerekçesiyle yardıma izin verilmedi: Türk kaptan Çin'de hayatını kaybetti

‘Mathilde Oldendorff’ gemisinde kaptan olarak çalışan Selçuk Elibol, Çin’de yük aldıktan sonra gemisinin ne kadar suya battığını görmek için çıktığı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T07:46+0300

2022-01-31T07:46+0300

2022-01-31T07:46+0300

dünya

çin

kaptan

gemi

koronavirüs

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İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olan Selçuk Elibol (36) birçok Türk gemisinde çalıştıktan sonra Alman denizcilik devi Oldendorff’a kaptan olarak transfer oldu. Liberya bayraklı, 300 metrelik kuru yük gemisi ‘Mathilde Oldendorff’un kaptanlığını yapan Elibol, önceki gün yük almak için Çin’e gitti. Limana yanaşan gemiye yükleme yapıldı.Geminin hareket edebilmesi için Elibol’un draft (geminin ne kadar suya battığı) bildirmesi zorunluydu. Çinli yetkililer koronavirüs önlemleri nedeniyle gemiden kimsenin limana inmesine izin vermediği için Elibol geminin yanından sarkıttığı çarmıhla (geminin yanından sarkıtılan ipli merdiven) draftı görmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Elibol yaklaşık 10 metreden limanın beton zeminine düştü. Gemi mürettebatı kaptan Elibol’a yardım etmek için gemiden inmek isteyince Çinli yetkililer engel oldu. Limana gelen sağlık görevlileri Seçuk Elibol’un hayatını kaybettiğini tespit etti.Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Elibol’un cenazesi hastaneye kaldırıldı, gemisi de limandan ayrıldı ve bir diğer limanı olan Tayvan açıklarında demirledi. Elibol’un cenazesi Çin’deki prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye’ye gönderilecek.

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çin, kaptan, gemi, koronavirüs